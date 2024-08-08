مواعيد منافسات مصر في أولمبياد باريس اليوم الخميس 8-8-2024 والقنوات الناقلة

تواصل بعثة مصر مشاركتها في منافسات النسخة الـ 33 الجارية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية في الفترة الحالية، وحتى 11 أغسطس الجاري.

وتشارك مصر ببعثة هي الأكبر في تاريخ الفراعنة، العرب وأفريقيا، حيث تشارك ببعثة مكونة من 148 لاعبًا ولاعبة في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

ويستعرض الموجز مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 8-8-2024 لمنافسات المصريين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024…

مواعيد منافسات التايكوندو في أولمبياد باريس 2024

10:21 صباحًا (التايكوندو) أحمد وائل نصار ضد الفرنسي سليمان ألافيليب المصنف الرابع، في وزن 76 كجم.

مواعيد منافسات الجمباز الإيقاعي في أولمبياد باريس 2024

11:00 صباحًا (الجمباز الإيقاعي) علياء حازم- التصفيات.

مواعيد منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024

12:00 ظهرًا (الخماسي الحديث) الخماسي الحديث - "رجال" تصفيات السلاح أحمد أسامة الجندي مهند شعبان.

03:30 عصرًا (الخماسي الحديث) الخماسي الحديث - سلمى أيمن، ملك إسماعيل، “سيدات" تصفيات السلاح.

أحمد الجندي - الخماسي الحديث

مواعيد منافسات المصارعة الحرة في أولمبياد باريس 2024

12:30 ظهرًا (المصارعة الحرة) وزن 57 كجم- جمال عبد الناصر- البورتريكي دريان كريز - دور الـ16

مواعيد منافسات الدراجات في أولمبياد باريس 2024

06:00 مساءً (الدراجات) يوسف ذكي، سباق الأمونيوم.

مواعيد منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024

06:00 مساءً (كرة القدم) مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب - في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024

الولايات المتحدة: 27 ذهبية و35 فضية و32 برونزية

الصين: 25 ذهبية و23 فضية و17 برونزية

أستراليا: 18 ذهبية و12 فضية و11 برونزية

فرنسا: 13 ذهبية و17 فضية و21 برونزية

بريطانيا: 12 ذهبية و17 فضية و20 برونزية

كوريا الجنوبية: 12 ذهبية و8 فضيات و7 برونزيات

اليابان: 12 ذهبية و6 فضيات و13 برونزية

إيطاليا: 9 ذهبيات و10 فضيات و8 برونزيات

هولندا: 9 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات

ألمانيا: 8 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات

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