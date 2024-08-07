تعليق ناري من اتحاد اليد بعد خروج المنتخب من أولمبياد باريس 2024

وجه الاتحاد المصري لكرة اليد رسالة شكر وتقدير للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بعد الأداء المشرف في أولمبياد باريس 2024.

وعلى الرغم من الخسارة الصعبة أمام إسبانيا في مباراة دور ربع النهائي بنتيجة 29-28، أثنى الاتحاد على جهود الفريق وأدائهم المتميز.

ويستعرض موقع «الموجز» بيان اتحاد اليد بعد خروج منتخب مصر من الأولمبياد

تعليق قوي من الاتحاد المصري لكرة اليد

كتب الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكرا رجال منتخبنا الوطني المصري، سيظل منتخب مصر الوطني هو المنتخب الوحيد غير الأوروبي الذي يخشاه أقوى منتخبات العالم، يكفي أن المنتخبات الكبيرة في كرة اليد عندما تتعادل مع منتخب مصر أو تفوز بشق الأنفس، فهذا يُعتبر بالنسبة لهم إنجازًا كبيرًا".

خسارة منتخب مصر من إسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

وتابع الاتحاد قائلاً: "هاردلك رجال منتخبنا الوطني المصري، قدمتم مباراة عالمية وأداءً يُشرف كرة اليد المصرية أمام المنتخب الإسباني، بفارق هدف وحيد، انتهت المباراة بنتيجة 29-28 لصالح إسبانيا في الدور ربع النهائي لأولمبياد باريس، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 25-25".

كما أضاف: "بعد أداء رجولي طوال المباراة من لاعبي منتخبنا الوطني والجهاز الفني، نقول شكرا لاعبي منتخبنا الوطني المصري والجهاز الفني والإداري والطبي. في النهاية، هذه هي الرياضة".

أولمبياد باريس 2024

تأتي هذه الرسالة كدعم معنوي للفريق الذي قدم أداءً رائعًا وشجاعًا أمام منتخب إسبانيا القوي، رغم الخروج من البطولة، يظهر هذا الأداء تقدمًا كبيرًا لكرة اليد المصرية وقدرتها على المنافسة على أعلى المستويات العالمية.

تألق المنتخب المصري في مبارياتهم السابقة في أولمبياد باريس 2024، حيث أظهروا مهارات عالية وروح قتالية. حقق الفريق انتصارات مهمة في دور المجموعات، وكانوا قريبين جدًا من التأهل إلى نصف النهائي، مما يعكس تطور الرياضة في مصر والاستعداد الجيد للبطولة.

المنتخب المصري لكرة اليد

ختامًا، يعبر الاتحاد المصري لكرة اليد عن فخره بلاعبي المنتخب والجهاز الفني، مؤكدين أن ما قدموه من أداء يعزز من مكانة كرة اليد المصرية على الساحة الدولية، يستمر الاتحاد في دعم الفريق وتحفيزهم لتحقيق المزيد من النجاحات في البطولات القادمة.

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