ماهو التسلق الرياضي وكيفية ممارسته بعد ظهوره في أولمبياد باريس 2024

التسلق الرياضي.. ظهر التسلق لأول مرة كرياضة أولمبية في طوكيو 2021، بعد أن سبق ظهوره في أولمبياد الشباب في بوينس آيرس 2018، حيث أضيفت رياضات التسلق الرياضي، التزلج على الألواح، وركوب الأمواج كجزء من مبادرة لتوسيع البرنامج الأولمبي وجذب جمهور أصغر سنًا. سيظل التسلق الرياضي ضمن البرنامج للألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس 2028.

ويستعرض موقع “الموجز” سبب ظهور التسلق الرياضي في أولمبياد باريس 2024

ينقسم التسلق الرياضي الأولمبي إلى ثلاث فئات: الباودرنج، السرعة، والتسلق العمودي، في فئة الباودرنج، يصعد الرياضيون جدارًا بارتفاع 4.5 متر بدون حبال في وقت محدود وبأقل عدد ممكن من المحاولات.

أما في فئة التسلق العمودي، يتسلق المتسلقون جدارًا بارتفاع 15 متر في محاولة واحدة خلال ست دقائق. في فئة السرعة، يتسابق المتسلقون في جولات إقصائية على جدار بارتفاع 15 متر وبزاوية ميل 5 درجات، ويمكن لأفضل الرياضيين تسلقه في أقل من ست ثوانٍ للرجال وأقل من سبع ثوانٍ للنساء.

التسلق الرياضي

في الألعاب الأولمبية الحالية، تم فصل التسلق السريع إلى حدث منفصل بينما تم دمج الباودرنج والتسلق العمودي.

يتيح هذا الهيكل للمتسلقين التركيز على تخصصاتهم. كما تم تعديل نظام النقاط ليشمل حد أقصى 200 نقطة، حيث تُخصص النقاط بناءً على التقدم الذي يحرزه المتسلقون على الجدار في فئة الباودرنج وعدد النقاط التي يسجلونها في فئة التسلق العمودي.

أبرز رياضيي الولايات المتحدة في أولمبياد باريس 2024 يشملون سام واتسون، الذي يحمل الرقم القياسي العالمي للرجال في التسلق السريع بزمن قدره 4.79 ثانية، وأنهى عام 2023 في المركز الثامن عالميًا في فئة التسلق السريع وفاز بالذهب في ألعاب بان الأمريكية.

ناتاليا غروسمان تصدرت ترتيب النساء في فئة الباودرنج العام الماضي واحتلت المركز الخامس في الفئة المدمجة بين الباودرنج والتسلق العمودي. بروك رابوتو احتلت المركز الخامس في طوكيو وهي ابنة بطلي كأس العالم السابقين في التسلق.

التسلق الرياضي 2024

من أبرز الرياضيين الدوليين في أولمبياد باريس 2024، يانجا غارنبرت من سلوفينيا، التي حصلت على الذهب في فئة النساء في طوكيو.

ألكسندرا ميروسلاف من بولندا تتفوق في فئة التسلق السريع للنساء. آي موري من اليابان تبرز في فئة الباودرنج والتسلق العمودي للنساء.

التسلق الرياضي في أولمبياد باريس 2024

رحماد أدي موليون وفيدريج ليوناردو من إندونيسيا يتفوقان في فئة التسلق السريع للرجال، وجاكوب شوبيرت من أستراليا، الذي يُعد بطل العالم أربع مرات ومنافس قوي في فئة التسلق العمودي للرجال.

يتطلع هؤلاء الرياضيون المميزون إلى تقديم أداء قوي ومميز في أولمبياد باريس 2024، ومواصلة إلهام جيل جديد من عشاق الرياضة.

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