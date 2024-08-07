أولمبياد باريس 2024.. منتخب اليد يتقدم على إسبانيا بنتيجة 12-8 في الشوط الأول من ربع النهائي

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد منتخب إسبانيا، والتي تُقام ضمن منافسات دور ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بتقدم منتخب الفراعنة بنتيجة 12-8.

ويقدم موقع «الموجز» ملخص للشوط الأول وما قدمه منتخب اليد أمام إسبانيا

ومع هذا الأداء القوي، تنتظر الجماهير المصرية انتهاء الشوط الثاني بفارغ الصبر على أمل التأهل إلى نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة فرنسا وألمانيا.

الشوط الأول من مباراة مصر وإسبانيا

ويعدّ هذا الظهور الثامن لمنتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية، بعد مشاركاته السابقة في الأعوام 1992، 1996، 2000، 2004، 2008، 2016، و2020.

تأهل منتخب مصر إلى هذا الدور بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثانية، ليواجه منتخب إسبانيا الذي جاء ثالثًا في المجموعة الأولى.

مباراة مصر وإسبانيا

مع بداية الشوط الثاني، تظل الآمال معقودة على أداء المنتخب المصري لمواصلة تألقه وتحقيق التأهل إلى نصف النهائي، مواصلةً للمسيرة المشرفة في تاريخ مشاركاته الأولمبية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

يمكنكم متابعة المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس 2024 في كرة اليد، وبالتحديد على قناة beIN SPORTS 7 HD.

تضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد عددًا من النجوم المميزين في مختلف المراكز. في حراسة المرمى: كريم هنداوي (الصفا السعودي) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة).

في الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك).

في الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني)، أحمد هشام السيد دودو (مونبيلييه الفرنسي)، عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

في مركز صانع الألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري)، سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

في الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)، مهاب سعيد (نيم الفرنسي).

في الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي).

وفي الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي)، أحمد عادل (الأهلي)، محمد طارق (الزمالك).

أما اللاعبين الاحتياطيين فهم: محمد عصام الطيار (هامبورج الألماني)، أكرم يسري (الزمالك)، وخالد وليد (بشيكتاش التركي).

على الجانب الآخر، يأتي منتخب إسبانيا بعد فوزه على كرواتيا بنتيجة 32-31، ما جعله يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى.

هذه المباراة ستكون تحديًا كبيرًا لكلا الفريقين، اللذين يسعيان للوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة وتحقيق نتائج مشرفة لبلديهما.

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