تترقب جماهير الألعاب الأولمبية حول العالم، وبالأخص محبي الفراعنة واللاروخا، موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد إسبانيا في أولمبياد باريس 2024، المقامة حاليًا على الأراضي الفرنسية.

انطلقت منافسات دورة الألعاب الأولمبية في نسختها رقم 33 يوم الجمعة 26 يوليو الماضي، وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري.

موعد مباراة منتخب مصر لليد أمام إسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

منتخب مصر لكرة اليد قدم أداءً مميزًا في منافسات المجموعة الثانية، حيث فاز في المباراة الافتتاحية على المنتخب المجري بنتيجة 35-32.

ورغم الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة 27-30 في الجولة الثانية، تعادل المنتخب المصري مع نظيره الفرنسي، قبل أن ينتصر على كل من النرويج والأرجنتين على التوالي.

هذه النتائج وضعت منتخب مصر في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف الدنمارك المتصدرة.

موعد مباراة منتخب مصر لليد أمام إسبانيا

ويستعرض موقع “الموجز” في هذا التقرير، موعد مباراة منتخب مصر لليد أمام إسبانيا والقنوات الناقلة لها.

من المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد إسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 غدًا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

ستكون هذه المباراة حاسمة في مشوار المنتخبين نحو المنافسة على الميداليات.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

يمكنكم متابعة المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس 2024 في كرة اليد، وبالتحديد على قناة beIN SPORTS 7 HD.

تضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد عددًا من النجوم المميزين في مختلف المراكز. في حراسة المرمى: كريم هنداوي (الصفا السعودي) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة).

في الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك).

في الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني)، أحمد هشام السيد دودو (مونبيلييه الفرنسي)، عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

في مركز صانع الألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري)، سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

في الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)، مهاب سعيد (نيم الفرنسي).

في الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي).

وفي الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي)، أحمد عادل (الأهلي)، محمد طارق (الزمالك).

أما اللاعبين الاحتياطيين فهم: محمد عصام الطيار (هامبورج الألماني)، أكرم يسري (الزمالك)، وخالد وليد (بشيكتاش التركي).

على الجانب الآخر، يأتي منتخب إسبانيا بعد فوزه على كرواتيا بنتيجة 32-31، ما جعله يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى.

هذه المباراة ستكون تحديًا كبيرًا لكلا الفريقين، اللذين يسعيان للوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة وتحقيق نتائج مشرفة لبلديهما.

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