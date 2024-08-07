أولمبياد باريس 2024.. محمد مصطفى يخسر من المصنف الأول للمصارعة ويودع البطولة

خسر محمد مصطفى متولي، لاعب المنتخب المصري للمصارعة، في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي تُقام خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس.

تلقى "مصطفى" هزيمة أمام الكازاخستاني نورسلطان تورسنيوف بنتيجة 10-1 "عدم تكافؤ" في منافسات وزن 87 كجم مصارعة رومانية.

ويستعرض موقع «الموجز» ما حدث في خسارة محمد مصطفى متولي

خسارة اللاعب محمد مصطفى متولي من أولمبياد باريس 2024

ينتظر الآن وصول تورسنيوف إلى النهائي ليتمكن مصطفى من خوض منافسات الترضية والمنافسة على الميدالية البرونزية.

تُقام منافسات المصارعة في الفترة من 5 إلى 11 أغسطس في صالة Champ de Mars بالقرب من برج إيفل في وسط العاصمة الفرنسية باريس.

تضم بعثة مصر في المصارعة 11 لاعبًا، يتنافسون في المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة والمصارعة النسائية.

اللاعب محمد مصطفى متولي

في المصارعة الرومانية، يشارك كل من مؤمن ربيع في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 كجم، محمود خالد في وزن 77 كجم، محمد مصطفى في وزن 87 كجم، محمد جبر في وزن 97 كجم، وعبد اللطيف منيع في وزن 130 كجم.

في المصارعة الحرة، يشارك جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم، عمرو رضا في وزن 74 كجم، مصطفى جبر في وزن 97 كجم، وضياء الدين جودة في وزن 125 كجم.

وأخيرًا، في المصارعة النسائية، تمثل مصر اللاعبة ندى مدني في منافسات وزن 50 كجم.

محمد مصطفى متولي

رغم الهزيمة، يبقى الأمل في أن يتمكن محمد مصطفى من العودة إلى المنافسة عبر مباريات الترضية في حال تأهل منافسه الكازاخستاني للنهائي، مما يمنحه فرصة للتنافس على الميدالية البرونزية.

تستمر بعثة مصر في تقديم أداء قوي في الألعاب الأولمبية، مع تطلع الجماهير إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

منتخب اليد يودع أولمبياد باريس 2024

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 28-29 في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت بينهما في دور ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ليودع البطولة من هذا الدور.

أولمبياد باريس 2024.. منتخب اليد يودع البطولة بعد الخسارة من إسبانيا في ربع النهائي

الشوط الثاني.. منتخب إسبانيا يتعادل مع مصر 25-25 والمباراة تتجه للأشواط الإضافية