بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في الدوري المصري وأولمبياد باريس 2024

تقام على مدار اليوم الخميس الموافق 8-8-2024، عددًا من المواجهات النارية والمثيرة، في مختلف الدوريات والملاعب والعالمية، وابرزها قمة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في مباراة الميدالية البرونزية بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وستنطلق مساء اليوم الخميس، منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر في نسختها الجارية، حيث ستقام مباراتين، وابرزهما مباراة بيراميدز ضد أبو قير السكندري، حيث يسعى الفريق السماوي لتجنب مفاجآت البطولة الأعرق، وتخطي عقبة الفريق السكندري الذي أطاح بـ زعيم الثغر الاتحاد.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، أبرز مباريات اليوم الخميس الموافق 8-8-2024 والقنوات الناقلة لها..

مواعيد مباريات الأهلي

سموحة ضد الأهلي – 9 مساء - على قناة ONTime Sports

الأهلي

وينتظر النادي الأهلي تتويج مرتقب بلقب الدوري المصري الممتاز، أمام نظيره سموحة، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الخميس على استاد الجيش في برج العرب بمدينة الأسكندرية.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويحتاج إلى نقطة وحيدة لتنصيبه رسميًا بطلًا لـ الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي والـ 44 في تاريخه.

مواعيد مباريات الزمالك

زد اف سي X الزمالك – 9 مساء – ONTime Sports

مواعيد مباريات كأس مصر

بيراميدز ضد أبوقير للأسمدة – 6 مساء - ONTime Sports

الترسانة ضد الجونة – 6 مساء - ONTime Sports

منتخب مصر الأولمبي

مواعيد مباريات أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

مصر ضد المغرب – 6 مساء – beIN Sports 1 HD

ويطمح منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لمواصلة مشوار المفاجآت من خلال مشاركته في النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية حتى 11 أغسطس الجاري.

ويسعى منتخب مصر لحصد ميدالية أولمبية تاريخية، من خلال مواجهة المغرب.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

مولده النرويجي ضد سيركل بروج البلجيكي – 8 مساء

طرابزون سبور ضد رابيد فيينا – 8 مساء

باناثينايكوس ضد أياكس الهولندي – 9 مساء

سبورتينج براجا ضد سيرفيت السويسري – 10.30 مساء

اقرأ أيضا..

تعليق ناري من اتحاد اليد بعد خروج المنتخب من أولمبياد باريس 2024

أولمبياد باريس 2024.. «كيشو» يخسر من بطل أذربيجان بنتيجة 9-0 في المصارعة