اجتماع اتحاد الكرة... الزمالك يكشف حقيقة رفضه خوض بطولة كأس مصر

صرّح عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن النادي لم يوافق خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، الذي عُقد اليوم، على المشاركة في بطولة كأس مصر في المواعيد المحددة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

الزمالك يشارك في كأس مصر

وأوضح أن الزمالك طلب تأجيل مباريات كأس مصر، مشيراً إلى أن عدة أندية أخرى طالبت بتأجيل مباريات البطولة، لمنح اللاعبين فترة راحة قبل انطلاق الموسم الجديد.

أكد عبد الواحد السيد أن نادي الزمالك لم يرفض المشاركة في بطولة كأس مصر بحد ذاتها، بل رفض المواعيد المحددة من قبل اتحاد الكرة لاستئناف المسابقة، وبيّن أن هناك تنسيقاً جارياً مع إدارة النادي لتحديد الموقف النهائي بشأن قرار المشاركة في الكأس، وذلك لاتخاذ القرار المناسب.

أضاف عبد الواحد السيد أن النادي يعتبر فترة الراحة بين المواسم ضرورية للحفاظ على لياقة اللاعبين وتجهيزهم للموسم الجديد.

وأشار إلى أن ازدحام جدول المباريات يمكن أن يؤدي إلى إرهاق اللاعبين وزيادة مخاطر الإصابات، مما يؤثر سلباً على أداء الفريق.

وأوضح أن تأجيل مباريات كأس مصر سيوفر فرصة للفرق لتحضير أفضل للمنافسات، ويضمن استعادة اللاعبين لحيويتهم بعد موسم طويل ومرهق.

وأكد أن الزمالك يحرص على المشاركة في كافة البطولات المحلية والدولية، ولكنه يسعى أيضاً لضمان ظروف ملائمة تحقق العدالة لجميع الفرق وتساهم في تقديم أداء متميز.

من جانب آخر، ذكر عبد الواحد السيد أن اتحاد الكرة حدد يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الجاري موعداً لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في دور الـ16 لكأس مصر.

الزمالك يشارك في كأس مصر

وأكد أن النادي يدرس حالياً هذا الموعد وسيتم التنسيق مع الجهاز الفني والإداري لاتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة في المباراة وفقاً للظروف والمعطيات المتاحة.

وأشار إلى أن الزمالك يقدّر الجهود التي يبذلها اتحاد الكرة لتنظيم البطولات، ولكنه يأمل في تفهم مطالبه ومطالب الأندية الأخرى المتعلقة بجدول المباريات.

وختم عبد الواحد السيد حديثه بالتأكيد على أن الزمالك يسعى دائماً لتحقيق النجاح والتفوق في جميع البطولات التي يشارك فيها، ولكنه في نفس الوقت يهتم براحة وسلامة لاعبيه كأولوية قصوى.

بهذا الموقف، يؤكد الزمالك على التزامه بمبادئ اللعب النظيف والتنافس الشريف، ويأمل في الوصول إلى توافق يرضي جميع الأطراف ويصب في مصلحة الكرة المصرية بشكل عام.

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