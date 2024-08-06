موعد مباراة طلائع الجيش ضد سيراميكا في نهائي كأس الرابطة والتشكيل المتوقع .. يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة قوية تجمع فريق طلائع الجيش ضد نظيره فريق سيراميكا في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة طلائع الجيش ضد سيراميكا في نهائي كأس الرابطة

من القرر أن تنطلق مباراة فريق طلائع الجيش ضد نظيره فريق سيراميكا في التاسعة مساء غد الأربعاء علي استاد الدفاع الجوي في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الجاري 2023-2024.

طريق طلائع الجيش وسيراميكا لنهائي كأس الرابطة

تصدر فريق سيراميكا كليوباترا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد في ربع النهائي وتجاوز عقبة الاتحاد السكندري في نصف النهائي بهدف دون رد.

كما تصدر فريق طلائع الجيش ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ثم حقق الفوز على الجونة في ربع النهائي بركلات الترجيح ثم تجاوز عقبة المصري في نصف النهائي عن طريق ركلات الترجيح.

تشكيل طلائع الجيش المتوقع ضد سيراميكا

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: محمد سمير- محمد دياب - عمرو طارق - علي حمدي.

خط الوسط: جودين شاكا - إسلام محارب - حميد ماو.

خط الهجوم: يسري وحيد - أحمد متعب - موسى دياوارا.

تشكيل سيراميكا المتوقع ضد طلائع الجيش

من المتوقع أن يخوض سيراميكا كليوباترا مباراته أمام طلائع الجيش بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - سعد سمير - خالد صبحي - أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: إبراهيم محمد - عبد الرحمن بودي - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج - صديق إيجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

طاقم تحكيم نهائي كأس الرابطة

يقود مباراة طلائع الجيش ضد سيراميكا في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة طاقم تحكيم روماني بقيادة رادو بيتريسكو حكم ساحة، ويعاونه المساعدان رادو جينجولاك وفاسيلي مارينيسكو أول وثان، والحكم الرابع بوجدان دوميتراكي، وأندري كيفوليتي حكم تقنية الفيديو "VAR" ويعاونه سيباستيان جورجي.

القناة الناقلة لنهائي كأس الرابطة

يتم نقل مباراة طلائع الجيش ضد سيراميكا في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، علي قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مسابقات الكرة المصرية.

اقرأ أيضا..

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد إسبانيا في أولمبياد باريس 2024

شوبير يكشف خريطة صفقات الأهلي للموسم الجديد