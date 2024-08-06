الأندية توافق على استكمال كأس مصر في غياب الأهلي ورفض الزمالك

ترقب الجميع نتائج اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية بشأن كأس مصر اليوم الثلاثاء 6-8-2024 والذي شهد أيضا بحث عدد من الملفات لتعلن الأندية موافقتها علي استكمال البطولة عقب انتهاء بطولة الدوري.

حضر الاجتماع جميع الأندية التي وصلت الي دور الـ16 في بطولة كأس مصر باستثناء ناديي الأهلي ومودرن سبورت.

الزمالك يرفض موعد مبارياته بكأس مصر

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات له رفض الزمالك المشاركة في بطولة كأس مصر في المواعيد المحددة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم وقال أن نادي الزمالك طلب تأجيل مباريات كأس مصر كما طلب أكثر من نادٍ تأجيل مباريات البطولة كي يحصل اللاعبون على فترة راحة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف عبدالواحد السيد أن اتحاد الكرة حدد يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الجاري موعداً لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في دور الـ16 لكأس مصر. ونحن لم نرفض المشاركة في بطولة كأس مصر ولكن نرفض المواعيد المحددة للمباريات فقط و سيتم التنسيق مع إدارة النادي لمعرفة الموقف النهائي من المشاركة في الكأس من عدمه.

مواعيد مباريات كأس مصر

يستعرض "الموجز" مباريات دور الـ 16 لكأس مصر التي تبدأ بمواجهة بيراميدز ضد أبوقير للأسمدة، يوم 8 أغسطس الجاري على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويواجه الجونة نظيره الترسانة يوم 9 أغسطس الجاري قبل أن يحتضن ملعب استاد برج العرب، مباراة البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي، في اليوم نفسه.

ويوم 20 أغسطس توجد ثلاث مباريات بين الإسماعيلي وسموحة، والأهلي ضد فاركو، ثم مودرن سبورت أمام إنبي.

ويختتم دور الـ16، يوم 21 أغسطس الجاري، بمواجهتي الزمالك ضد طلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا أمام زد.

اقرأ أيضا..

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد إسبانيا في أولمبياد باريس 2024

شوبير يكشف خريطة صفقات الأهلي للموسم الجديد