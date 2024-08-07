المغربي سفيان البقالي يتوج بذهبية 3000 متر موانع بـ أولمبياد باريس 2024

حقق المغربي سفيان البقالي إنجازا جديد للعرب في باريس 2024 حيث توج مساء اليوم الأربعاء بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبهذا التتويج يصبح سفيان البقالي أول عداء مغربي في تاريخ الألعاب الأولمبية يحقق ذهبيتين أولمبيتين في دورتين.

التونسي محمد الجندوبي يفوز ببرونزية التايكوندو

فاز التونسي محمد خليل الجندوبي بالميدالية البرونزية للعبة التايكوندو وزن 58 كجم "رجال" بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم بفوزه على الإسباني أدريان فيسنتي يونوتا في مباراة تحديد الفائز الميدالية البرونزية.

موعد مباراة إيمان خليف في نهائي الملاكمة بـ أولمبياد باريس

تبحث الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن كتابة تاريخ جديد من المجد لنفسها وللعرب عبر خوضها نهائي منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس 2024 بعد غد الجمعة وقد حققت البطلة الجزائرية هذا الإنجاز في وزن 66 كجم بالفوز علي منافستها التايلاندية جانجام سوانافينغ بأداء متميز وإجماع من الحكام.



موعد مباراة إيمان خليف ضد بطلة الصين في نهائي الملاكمة

تخوض بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مباراة صعبة أمام نظيرتها الصينية يانغ ليو مساء الجمعة المقبل في نهائي وزن أقل من 66 كيلوجرامًا، ضمن منافسات أولمبياد باريس.

ووجهت إيمان خليف في وقت سابق الشكر لمدربها الذي ساعدها علي هذا الإنجاز الكبير والنجاح المبهر في أولمبياد باريس 2024 وقالت:"حضرّت نفسي منذ 8 سنوات للمشاركة في الأولمبياد، واليوم كنت في الموعد وفزت باللقاء وإن شاء الله سأخوض مباراة أخرى ثم التتويج".

أسرار خلافات بطلة الجزائر مع الاتحاد الدولي



وقالت إيمان خليف: " الاتحاد الدولي ظلمني وهذه قضية كرامة وشرف تمس كل امرأة والشعب العربي يعرفني منذ سنوات ولكن هذا عند الله، الله أكبر".

الرئيس الجزائري يشيد بإنجاز إيمان خليف

أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بنجاح الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عقب إنجازها الكبير بالوصول لنهائي أولمبياد باريس وضمانها الفوز بميدالية أولمبية حتي في حالة خسارتها لمباراتها في نهائي البطولة الأولمبية باريس 2024.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": "مبروك التأهل، إيمان خليف، لقد شرفت الجزائر والمرأة الجزائرية والملاكمة الجزائرية.. سنقف إلى جانبك مهما كانت النتائج. بالتوفيق في الدورين القادمين.. وإلى الأمام إيمان خليف.. تحيا الجزائر".

الخلاف يشتعل بين إيمان خليف و رابطة الملاكمة العالمية

اشتعل الخلاف بين إيمان خليف و رابطة الملاكمة الدولية خلال الفترة الماضية حيث تم استبعادها من بطولة العالم بداعي عدم اجتياز اختبارات الأهلية الجنسية وعلي الرغم من ذلك فقد سمحت اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركتها في أولمبياد باريس2024. وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية دفاعا عن إيمان خليف :"إنها ولدت امرأة ونشأت كامرأة، وهي امرأة في وثيقة السفر". وفي عام 2023 قرراتحاد الملاكمة إيقاف إيمان خليف لمدة عام بسبب مخالفة معاييرالأهلية الجنسية مما حرمها من خوض النهائي.

اقرأ أيضا..

أولمبياد باريس 2024.. قرار عاجل من اتحاد السلاح ردًا على يارا الشرقاوي

أولمبياد باريس 2024.. «كيشو» يخسر من بطل أذربيجان بنتيجة 9-0 في المصارعة









