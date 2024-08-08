جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-8-2024 والقنوات الناقلة

عشاق الرياضة حول العالم علي موعد مع الإثارة اليوم الخميس 8-8-2024 عبر متابعة مباريات اليوم الهامة في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والدولية وأبرزها مباريات الدوري المصري وكذلك مختلف المنافسات بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

ويقدم الموجز خلال السطور التالية المواعيد والقنوات الناقلة لـ مباريات اليوم الخميس 8-8-2024 .

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي ضد سموحة - 9 مساء - أون تايم سبورتس 1

الزمالك ضد زد في دوري NILE - 9 مساء - أون تايم سبورتس 2

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

بيراميدز ضد أبوقير للأسمدة - 6 مساء

الترسانة ضد الجونة - 6 مساء

المنتخب الأولمبي ضد المغرب

تترقب الجماهير المصرية مباراة المنتخب الأولمبي ضد نظيره منتخب المغرب المقرر لها السادسة مساء اليوم الخميس في لقاء تحديد المركز الثالث بـ أولمبياد باريس 2024 التي تستمر منافساتها حتي 11 أغسطس الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا

تبث شبكة قنوات beIN SPORTS مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا في نصف نهائي أوليمبياد باريس 2024، وذلك على قناة beIN Sports HD 1.

قنوات مجانية تنقل مباراة المنتخب الأولمبي ضد فرنسا

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع ضد فرنسا

حراسة المرمى : حمزة علاء.

خط الدفاع : محمد شحاته - حسام عبد المجيد - محمد طارق - كريم الدبيس.

خط الوسط : قطه - محمد النني - نبيل كوكا.

خط الهجوم : أسامة فيصل - أحمد زيزو - إبراهيم عادل.

فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس

يلتقي منتخب إسبانيا نظيره منتخب فرنسا في نهائي أولمبياد باريس في السابعة مساء الجمعة المقبل وقد وصلت إسبانيا لهذه المباراة عبر الفوز علي منتخب المغرب بنتيجة 2-1 بينما تغلبت فرنسا علي المنتخب المصري بنتيجة 3-1.

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