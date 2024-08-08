يستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض مباراة صعبة ومصيرية ضد منتخب المغرب، في المواجهة التي ستجمعهما ضد منافسات النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

منتخب مصر يصطدم بـ المغرب في برونزية أولمبياد باريس 2024

ونجح منتخب مصر في الوصول إلى المربع الذهبي بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، قبل أن يخسر في مباراة نصف النهائي أمام منتخب فرنسا في المواجهة التي لجأت بينهما للأشواط الإضافية.

وعلى الجانب الأخر خسر منتخب المغرب أمام منتخب إسبانيا في مباراة نصف النهائي أيضًا، ليتجه المنتخبين لخوض مباراة المركز الثالثة والمنافسة على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويوضح الموجز تفاصيل مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب المغرب، في مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024..

منتخب مصر الأولمبي

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في أولمبياد باريس 2024

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب المغرب في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري، على ملعب "جروباما ستايديوم، بمدينة ليون الفرنسية، في مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في أولمبياد باريس 2024

قناة bein sports1hd

التردد 11013

معدّل الترميز 27500

أفقي

قناة bein sports xtra 2 hd

التردد 12604

معدّل الترميز 27500

أفقي

قناة المغربية الرياضية.

التردد 11512

معدّل الترميز 27500

عمودي.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام المغرب

ومن المقرر أن يدفع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي، بالتشكيل الآتي في مباراة الفراعنة المقبلة ضد منتخب المغرب، والمقرر لها مساء اليوم الخميس، بحثًا عن ميدالية أولمبية تاريخية لأول مرة في تاريخ الفراعنة.

في حراسة المرمى: حمزة علاء

في خط الدفاع: محمد شحاتة - كريم الدبيس - عمر طارق - حسام عبد المجيد

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود صابر

فى خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - حسام فيصل.

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