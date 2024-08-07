طاقم تحكيم مباراة المنتخب الأولمبي والمغرب فى مهمة حسم برونزية باريس 2024

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم النرويجي إسبين إيسكاس لإدارة مباراة المنتخب الأولمبي ضد نظيره منتخب المغرب المقرر لها مساء غد الخميس في لقاء تحديد المركز الثالث والفائز بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 التي تستمر منافساتها حتي 11 أغسطس الجاري.

طاقم تحكيم مباراة المنتخب الأولمبي والمغرب

يضم طاقم تحكيم مباراة المنتخب الأولمبي والمغرب في لقاء تحديد المركز الثالث بـ أولمبياد باريس 2024 الثنائي النرويجي إيريك جان إنجان وإيزاك باشيفيكين و الحكم الرابع الفرنسي فرنسواه ليتيكسرو كيريل ميجينير حكم الفيديو.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب

تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب في السادسة مساء بعد غد الخميس بتوقيت القاهرة وسط سعي الفريقين للفوز بميدالية أولمبية في منافسات كرة القدم وهو الشرف الذي لم يسبق للمنتخبين تحقيقه من قبل.

تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع ضد المغرب

اضطر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي علي الدفع بعناصر جديدة أمام المغرب حيث يغيب عن صفوف الفريق عمر فايد للإيقاف بعد الطرد خلال مواجهة فرنسا و أحمد عيد الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة باراجواي ويكون التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى : حمزة علاء.

خط الدفاع : محمد شحاته - حسام عبد المجيد - محمد طارق - كريم الدبيس.

خط الوسط : محمود صابر- محمد النني - نبيل كوكا.

خط الهجوم : أسامة فيصل - أحمد زيزو - إبراهيم عادل.

قنوات مجانية تنقل مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب

تنقل شبكة قنوات beIN SPORTS مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب في لقاء تحديد المركز الثالث بـ أوليمبياد باريس 2024 وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويرصد موقع الموجز عدة قنوات مجانية يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب مجانا وهي:

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

وكذلك قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس

يلتقي منتخب إسبانيا نظيره منتخب فرنسا في نهائي أولمبياد باريس في السابعة مساء الجمعة المقبل وقد وصلت إسبانيا لهذه المباراة عبر الفوز علي منتخب المغرب بنتيجة 2-1 بينما تغلبت فرنسا علي المنتخب المصري بنتيجة 3-1.

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