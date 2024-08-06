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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

ميكالى يطالب لاعبي المنتخب الأولمبي بالقتال أمام المغرب

ميكالي يوجه رسالة
ميكالي يوجه رسالة نارية للاعبيه قبل مباراة المغرب

وجه البرازيلي ميكالي المدير الفنى لـ المنتخب الأولمبي رسالة للاعبي المنتخب عبر استورى صفحته على انستجرام قائلاً: "الآن حان الوقت لنرفع رؤوسنا ونركز فى المباراة التالية، وسنستمر فى القتال".

كان المنتخب المصري قد تلقي الخسارة من منتخب فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024  بنتيجة 3 - 1 ويسعي لتجاوز عقبة المغرب للفوز بالميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ الفراعنة.

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موعد مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب

 من المقرر أن تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب في لقاء تحديد المركز الثالث بـأولمبياد باريس 2024 في السادسة مساء بعد غد الخميس بتوقيت القاهرة وسط ترقب جماهير الكرة المصرية التي تمني نفسها بالفوز بالميدالية البرونزية.

تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع ضد المغرب

من المنتظر أن يدفع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى : حمزة علاء.

خط الدفاع : محمود صابر - حسام عبد المجيد - محمد طارق - كريم الدبيس.

خط الوسط : محمد شحاتة - محمد النني - نبيل كوكا.

خط الهجوم : أسامة فيصل - أحمد زيزو - إبراهيم عادل.

تشكيل المغرب المتوقع ضد مصر 

حراسة المرمى: منير المحمدي

الدفاع: أشرف حكيمي، مهدي بوكامير، أسامة العزوزي، زكريا الوحدي

الوسط: أمير ريتشاردسون، أسامة ترجالين، عبد الصمد الزلزولي، إلياس بن صغير، إلياس أخوماش

الهجوم: سفيان رحيمي

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب

تنقل شبكة قنوات beIN SPORTS مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب في لقاء تحديد المركز الثالث بـ أوليمبياد باريس 2024 وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1.

قنوات مجانية تنقل مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب

ويرصد موقع الموجز عدة قنوات مجانية يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب مجانا وهي:

قناة المغربية الرياضية

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11474
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي
  • معامل التصحيح: 2/3

فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس

 يلتقي منتخب إسبانيا نظيره منتخب فرنسا في نهائي أولمبياد باريس في السابعة مساء الجمعة المقبل وقد وصلت إسبانيا لهذه  المباراة عبر الفوز علي منتخب المغرب بنتيجة 2-1 بينما تغلبت فرنسا علي المنتخب المصري بنتيجة 3-1.

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