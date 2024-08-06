موعد مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب .. التشكيل المتوقع و القنوات الناقلة

جماهير الكرة المصرية تترقب بشغف كبير مباراة المنتخب الأولمبي ضد نظيره منتخب المغرب المقرر لها مساء بعد غد الخميس في لقاء تحديد المركز الثالث والفائز بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 التي تستمر منافساتها حتي 11 أغسطس الجاري.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب

تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب في لقاء تحديد المركز الثالث بـ

أولمبياد باريس 2024 في السادسة مساء بعد غد الخميس بتوقيت القاهرة وسط ترقب الجماهير العربية بتحقيق تاريخ جديد لأحد المنتخبين بالفوز بميدالية أولمبية في منافسات كرة القدم وهو الشرف الذي لم يسبق للمنتخبين تحقيقه من قبل.

تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع ضد المغرب

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي علي الدفع بقوته الضاربة أمام المغرب و يغيب عن صفوف الفريق عمر فايد للإيقاف بعد الطرد خلال مواجهة فرنسا و أحمد عيد الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة باراجواي ويكون التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى : حمزة علاء.

خط الدفاع : محمود صابر - حسام عبد المجيد - محمد طارق - كريم الدبيس.

خط الوسط : محمد شحاتة - محمد النني - نبيل كوكا.

خط الهجوم : أسامة فيصل - أحمد زيزو - إبراهيم عادل.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب

تنقل شبكة قنوات beIN SPORTS مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب في لقاء تحديد المركز الثالث بـ أوليمبياد باريس 2024 وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1.

قنوات مجانية تنقل مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب

ويرصد موقع الموجز عدة قنوات مجانية يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب مجانا وهي:

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

وكذلك قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

مشوار المنتخب الأولمبي لحصد الميدالية الأولمبية

وصل المنتخب الأولمبي إلي هذه المباراة عقب مشوار طويل حيث تصدر مجموعته في الدورة برصيد 7 نقاط وجاء المنتخب الإسباني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ثم منتخب الدومينيكان في المركزالثالث برصيد نقطة وحيدة ويتذيل منتخب أوزبكستان المجموعة بدون نقاط.

تأهل المنتخب الأولمبي إلي نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز علي باراجواي 5-4 بضربات الترجيح في المباراة التي جمعتهما علي ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا الفرنسية في ربع نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024. وتلقي الهزيمة أمام فرنسا في نصف نهائي البطولة.

فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس

يلتقي منتخب إسبانيا نظيره منتخب فرنسا في نهائي أولمبياد باريس في السابعة مساء الجمعة المقبل وقد وصلت إسبانيا لهذه المباراة عبر الفوز علي منتخب المغرب بنتيجة 2-1 بينما تغلبت فرنسا علي المنتخب المصري بنتيجة 3-1.

اقرأ أيضا..

أولمبياد باريس 2024.. إيهاب عبدالرحمن يودع وجبر يتأهل لنصف نهائي المصارعة

أولمبياد باريس 2024.. قرار عاجل من اتحاد السلاح ردًا على يارا الشرقاوي