جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-8-2024 والقنوات الناقلة

عشاق الرياضة حول العالم علي موعد مع الإثارة اليوم الجمعة 9-8-2024 عبر متابعة مباريات اليوم الهامة في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والدولية وأبرزها مختلف المنافسات بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

ويقدم الموجز خلال السطور التالية المواعيد والقنوات الناقلة لـ مباريات اليوم الجمعة 9-8-2024 .

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

البنك الأهلي ضد المصري - 9 مساء - أون تايم سبورتس 1

مباريات أولمبياد باريس - كرة القدم

فرنسا ضد إسبانيا - 7 مساء - بي ان سبورت HD1

مباريات أولمبياد باريس - كرة اليد

ألمانيا ضد إسبانيا - 17:30- بي ان سبورت HD1

سلوفينيا ضد الدنمارك - 22:30 مساء

مباريات أولمبياد باريس - الكرة الطائرة يد

إيطاليا ضد الولايات المتحدة - : 17:00 مساء

فرنسا ضد إسبانيا

تترقب جماهير كرة القدم مباراة فرنسا ضد إسبانيا المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة في نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 التي تستمر منافساتها حتي 11 أغسطس الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد فرنسا

تبث شبكة قنوات beIN SPORTS مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 وذلك على قناة beIN Sports HD 1.

قنوات مجانية تنقل مباراة إسبانيا ضد فرنسا

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

تشكيل فرنسا المتوقع ضد إسبانيا

من المنتظر أن يكون تشكيل فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 كالتالي:

حراسة المرمى: جيلوم ريستيس.

خط الدفاع: كيليان سيلديليا - لويك بادي - كاستيلو لوكيبا - أدريان تروفيرت.

خط الوسط: أندي ضيوف - يوريس شوتارد - ماجنيس أكليوش.

خط الهجوم: مايكل أوليز - ألكسندر لاكازيت - جون ماتيتا.

تشكيل إسبانيا ضد فرنسا

من المتوقع أن يضم تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره المنتخب الفرنسي العناصر الأتية:

حراسة المرمى: أرناو تيناس

الدفاع: مارك بوبيل - إريك جارسيا - باو كوبارسي - خوان ميراندا

الوسط: أليكس باينا- بابلو باريوس- إيمار أوروز- فيرمين لوبيز- سيرجيو جوميز

الهجوم: آبيل رويز

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القنوات المجانية الناقلة لمباراة فرنسا و إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024