رسالة الخطيب لجماهير الأهلي والجهاز الفني واللاعبين عقب التتويج بالدوري الـ 44

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي رسالة تهنئة للجماهير الحمراء والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وكل المنتمين للقلعة الحمراء، بمناسبة التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ44 في تاريخ النادي بعد منافسات قوية خاض خلالها الفريق تحديات صعبة.

الخطيب يشيد بجماهير الأهلي

بدأ محمود الخطيب رئيس النادي تهنئته بجماهيرالأهلي الوفية وعبر عن تقديره الخالص لدورها الكبير، خاصة وأنها وقفت خلف الفريق وساندت بقوة، وتواجدت بكثافة في كل الملاعب داخل وخارج القاهرة، بل وتحملت الكثير من أجل الأهلي خاصة في المواجهات الحاسمة.

الخطيب يشيد بالروح العالية للاعبي الأهلي

أشاد الكابتن محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين وأدائهم الرائع طوال مشوار البطولة بالرغم من ضغط المباريات وتعرضهم للإرهاق البدني والذهني، لكن كانوا رجالًا كعادتهم وعلى قدر المسئولية.

الخطيب يشكر كولر والجهاز الفني

أشاد الخطيب بالجهاز الفني بقيادة كولر ومعاونيه وبما قدمته كل منظومة العمل بالنادي، فكل أدى دوره على الوجه الأكمل.. وهو ما يميز الأهلي عبر تاريخه، الجميع يعمل على قلب رجل واحد، ومن أجل هدف واحد، وهو رفعة النادي وإسعاد جماهيره.

كولر يواصل حصد الألقاب و الأرقام القياسية مع الأهلي

واصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي نجاحاته الكبيرة مع الفريق عقب التتويج بلقب الدوري هذا الموسم وهو اللقب التاسع مع الأهلي ويستعرض "الموجز" ألقاب كولر مع الأهلي حيث حقق لقب الدوري الممتاز مرتين، وبطولة كأس مصر مرتين، ولقب كأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال إفريقيا مرتين ليصل إجمالي البطولات إلى 9 ألقاب.

كما حقق كولر مع الأهلي الفوز رقم 20 على التوالي بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف وبهذا الفوز يواصل الأهلي تحطيم رقمه في أطول سلسلة انتصارات ويكسر ارقام مانويل جوزيه وحسام البدري مع الأهلي.

كولر يدرس إراحة اللاعبين عقب التتويج بالدوري

خلال الساعات القليلة القادمة يحدد كولر برنامج الفريق خلال المرحلة القادمة بعد تتويج الفريق رسميا بلقب الدوري قبل 3 جولات من انتهاء المسابقة حيث يدرس كولر إراحة اللاعبين الأساسيين علي مدار الموسم لتفادي خطر الإجهاد وإلتحام المواسم وذلك استعدادا للموسم الجديد.

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