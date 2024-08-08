الأهلي بطلا للدوري للمرة الـ 44 في تاريخه بالفوز علي سموحة في الوقت القاتل

توج فريق الأهلي رسميا بطلا للدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024 عقب الفوز علي سموحة بهدف نظيف أحرزه أفشة في القيقة 95 من عمر اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس على ملعب الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة دوري NILE .

تشكيل الأهلي ضد سموحة

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي ضد سموحة ويضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ، خالد عبدالفتاح ، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، أكرم توفيق ، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات ، رضا سليم ، وسام أبوعلي.

قائمة الأهلي ضد سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي

خط الدفاع: كريم فؤاد، عمر كمال عبدالواحد، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، أفشة، كريم نيدفيد، أحمد عابدين، محمد عبدالله، رضا سليم، حسين الشحات.

خط الهجم: وسام أبو علي

تشكيل سموحة ضد الأهلي

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: طارق علاء - جاستيس أرثر - بركات حجاج - عبد الرحمن عامر

خط الوسط: دوكو دودو - عمرو قلاوة - محمد متولي كناريا

خط الهجوم: أبو بكر ليادي - حسام حسن - أحمد خالد

بدلاء سموحة أمام الأهلي

أحمد إيهاب، الحبيب أحمد حسن، محمد مصطفى ميدو، مصطفى البدري، حمدي علاء، محمد سعيد مكرونة، إسلام جابر، فادي فريد، محمد أشرف.

قائمة سموحة ضد الأهلي

وجاءت قائمة سموحة كالتالى:

حراس المرمى: الهاني سليمان. - محمد أشرف.

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر، بركات حجاج، جاستين آرثر، طارق علاء، مصطفى ميدو.

خط الوسط: إسلام جابر - محمد كناريا - محمد مكرونه - دكوا دودو - أحمد خالد - حمدي علاء - أبو بكر ليادي - عمرو قلاوة - الحبيب أحمد حسن - أحمد إيهاب.

خط الهجوم: فادى فريد - مصطفى البدري - حسام حسن.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

تصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الجاري 2024 برصيد 81 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه الزمالك بـ 55 نقطة والمصري بـ 52 نقطة من 31 مباراة ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة.

اقرأ أيضا..

شوبير يكشف خريطة صفقات الأهلي للموسم الجديد

القنوات المجانية الناقلة لمباراة فرنسا و إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024