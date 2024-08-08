جدول ترتيب الدوري عقب تتويج الأهلي باللقب وفوز الزمالك علي زد

بعد حسم الأهلي لقب الدوري المصري للموسم الجاري وتتويجه بالبطولة للمرة الـ 44 في تاريخه يتابع عشاق كرة القدم المصرية جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الخميس 8-8-2024 .

وقد حقق فريق الأهلي فوزا هاما علي نظيره سموحة بهدف نظيف كما حقق الزمالك فوزا هاما علي زد بهدف نظيف في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة دوري NILE للموسم الجاري.

جدول ترتيب الدوري المصري

يستعرض "الموجز" خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 81 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه الزمالك بـ 55 نقطة والمصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة ومودرن سبورت الخامس برصيد 50 نقطة .

ويأتي ترتيب فرق الدوري بعد مباريات الخميس كالتالي:

1. الأهلي- 81 نقطة.

2. بيراميدز- 73 نقطة.

3. الزمالك - 55 نقطة.

4. المصري - 52 نقطة.

5. مودرن سبورت - 50 نقطة.

6. سموحة- 48 نقطة.

7. زد- 47 نقطة.

8. سيراميكا- 45 نقطة.

9. إنبي - 43 نقطة.

10. الاتحاد - 40 نقطة.

11. طلائع الجيش- 39 نقطة.

12. البنك الأهلي - 34 نقطة.

13.الجونة - 33 نقطة.

14. الإسماعيلي - 32 نقطة.

15. فاركو - 31 نقطة.

16. بلدية المحلة - 27 نقطة.

17. المقاولون العرب - 25 نقطة.

18. الداخلية - 19 نقطة.

موعد الأهلي ضد زد

تنطلق مباراة فريق الأهلي ضد نظيره زد في التاسعة مساء الأحد 11-8-2024 ضمن مباريات الدوري المصري لللموسم الجاري 2023-2024 وتعد المباراة تحصيل حاصل للأهلي بعد التتويج بالدوري رسميا عقب الفوز علي سموحة.

الزمالك ضد طلائع الجيش

تنطلق مباراة فريق الزمالك ضد نظيره طلائع الجيش في الخامسة والنصف مساء الأربعاء 14-8-2024 ضمن مباريات الدوري المصري لللموسم الجاري 2023-2024 وتعد المباراة تحصيل حاصل للفريقين بعد فوز الأهلي بالدوري رسميا عقب الفوز علي سموحة.

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