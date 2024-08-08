وفاة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي الأسبق.. والكاف: فقدنا قائدا عظيما

رحل عن عالمنا اليوم الخميس أحد أبرز العلامات في تاريخ كرة القدم الإفريقية وهو عيسى حياتو الرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن عمر 77 عاما.

وعلق متحدث باسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم علي وفاة عيسى حياتو قائلا: " لقد فقدنا قائدا عظيما، رجلا كرس حياته لنمو كرة القدم في أفريقيا وسيستمر إرثه في إلهامنا بينما نمضي قدمًا في مهمتنا لتطوير الرياضة في القارة."

وأضاف لقد ترك رحيل حياتو فراغاً عميقاً في عالم كرة القدم، وخاصة في أفريقيا، حيث لم يكن مجرد قائد بل كان أيضاً مرشداً لكثيرين. لقد تركت جهوده في الترويج لكرة القدم الأفريقية إرثاً دائماً سيظل في الأذهان لأجيال.

مسيرة حافلة لـ عيسى حياتو في قيادة الاتحاد الإفريقي والدولي

قدم عيسى حياتو مسيرة حافلة بالعطاء للكرة الإفريقية حيث تولي منصب رئيس الاتحاد الإفريقي منذ عام 1988 حتى عام 2017 كما شغل حياتو منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤقتًا من أكتوبر 2015 إلى فبراير 2016 وذلك علي خلفية إيقاف سيب بلاتر عن ممارسة مهامه.

ميلاد حياتو

ولد عيسى حياتو في التاسع من شهر أغسطس عام 1946 في مدينة جاروا بالكاميرون وشهدت فترة ولايته في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم توسع كأس الأمم الأفريقية وزيادة عدد الفرق الإفريقية في كأس العالم لكرة القدم وتعزيز البنية التحتية لكرة القدم في جميع أنحاء القارة.

اقرأ أيضا..

شوبير يكشف خريطة صفقات الأهلي للموسم الجديد

القنوات المجانية الناقلة لمباراة فرنسا و إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024