عاجل.. القبض على مصارع مصري بتهمة الاعتداء الجنسي في باريس 2024

تلقت الجماهير المصرية، صدمة مدوية من التقارير الفرنسية في باريس 2024، بعد إلقاء القبض على مصارع مصري على هامش مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية في نسختها الجارية.

بعثة مصارعة مصر في أولمبياد باريس 2024

وتضم بعثة مصر في المصارعة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بـ 11 لاعباً وهم:

المصارعة الرومانية: مؤمن ربيع في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 كجم، ومحمود خالد في وزن 77 كجم، ومحمد مصطفى في وزن 87 كجم، ومحمد جبر في وزن 97 كجم، وعبد اللطيف منيع في وزن 130 كجم.

وفي المصارعة الحرة: جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم وعمرو رضا في وزن 74 كجم، ومصطفى جبر في وزن 97 كجم، وضياء الدين جودة في وزن 125 كجم.

وفي المصارعة النسائية والتي تمثل مصر فيها اللاعبة ندى مدني في منافسات وزن 50 كجم.

القبض على مصارع مصري في باريس 2024

وأوضحت تقارير صحفية فرنسية رصدتها صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن الشركة ألقت القبض على مصارع مصري من مواليد 1997.

المصارعة

وأضاف التقرير الفرنسي أن المصارع المصري، محتجزًا لدى الشرطة منذ صباح الجمعة في مقر مركز شرطة الدائرة 13، بتهمة وضع يديه على أرداف امرأة في الشارع الليلة الماضية بينما كان في حالة سكر.

كيشو يعتدي على سيدة فرنسية في أولمبياد باريس 2024

وعن تفاصيل المصارع الذي تم إلقاء القبض عليه، يرصد الموجز ما أوضحته التقارير الفرنسية:" هذا هو محمد السيد، 26 عامًا، الحائز على الميدالية البرونزية عام 2021 في المصارعة اليونانية الرومانية (-67 كجم) والذي خرج من دور الـ16 لألعاب باريس يوم الأربعاء أمام حسرات جعفروف (أذربيجان).

وقالت السيدة المعتدي عليها:"وقعت الأحداث في Quai d'Austerlitz حوالي الساعة 4:30 صباحًا، وبعدها ألقت الشرطة القبض على الرياضي، وهو في حالة سكر تام على الطريق السريع العام. ويُزعم أنه وضع يده على أرداف امرأة في الشارع أثناء مغادرته مقهى OZ، حيث قضى جزءاً طويلاً من أمسيته. وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا في الاعتداء الجنسي.

اقرأ أيضًا.. زيزو يغادر مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب بعد 11 دقيقة للإصابة

تردد القناة المغربية الرياضية على النايل سات الناقلة لمباراة مصر الأولمبي والمغرب