أولمبياد باريس 2024.. موعد مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، نهائي منافسات أولمبياد باريس 2024 دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية ، والذي سيجمع بين منتخبي فرنسا الأولمبي ونظيره إسبانيا مساء اليوم الجمعة.

ونجح منتخب فرنسا الأولمبي مستضيف أولمبياد باريس 2024 في نسختها الـ 33 الجارية، من الوصول إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، بعدما تخطى عقبة منتخب مصر في الدور نصف النهائي، في المباراة التي لجأت إلى الأشواط الإضافية.

ليضرب منتخب فرنسا بعد ذلك موعدًا ناريًا مع منتخب إسبانيا في المباراة النهائية من الدورة الأولمبية الجارية.

هنري - مدرب منتخب فرنسا

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا في أولمبياد باريس 2024

من المقرر أن تنطلق مباراة منتخب فرنسا الأولمبي ضد منتخب إسبانيا، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، في نهائي دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في أولمبياد باريس 2024

يمكنك مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 والاستمتاع بها عبر شبكة قنوات beIN SPORTS وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1

ويرصد موقع الموجز عدة قنوات مجانية يمكنك من خلالها كذلك مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا مجانا وهي:

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

وكذلك قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام إسبانيا في أولمبياد باريس 2024

حراسة المرمى: جيلوم ريستيس

خط الدفاع: كيليان سيلديليا - لويك بادي - كاستيلو لوكيبا - أدريان تروفيرت

خط الوسط: أندي ضيوف - يوريس شوتارد - ماجنيس أكليوش

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت - جون ماتيتا - مايكل أوليز

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام فرنسا في أولمبياد باريس 2024

حارس المرمى: أرناو تيناس

خط الدفاع: مارك بوبيل - إريك جارسيا - باو كوبارسي - خوان ميراندا

خط الوسط: أليكس باين - بابلو باريوس - إيمار أوروز - فيرمين لوبيز - سيرجيو جوميز

خط الهجوم: آبيل رويز

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