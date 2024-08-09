اتحاد الكرة يحسم مصير ميكالي مع منتخب مصر بعد سداسية المغرب

تلقى منتخب مصر الأولمبي ومدربه البرازيلي روجيرو ميكالي، انتقادات لاذعة في الساعات الأخيرة، بعد السقوط المخزي أمام منتخب المغرب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

منتخب مصر يخسر أمام منتخب المغرب في أولمبياد باريس 2024

وتلقى منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، خسارة ثقيلة أما نظيره المغرب، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات النسخة الـ 33 الحالية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

والتقى منتخب مصر تحت قيادة روجيرو ميكالي مع المغرب، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية، في رحلة البحث عن أولى ميداليات العرب في الدورات الأولمبية.

منتخب مصر

وحقق منتخب المغرب فوزًا كاسحًا على منتخب مصر بسداسية دون رد، ليخطف الميدالية البرونزية ويحقق إنجازًا تاريخيًا في دورة الألعاب الأولمبية.

مصير ميكالي مع منتخب مصر بعد أولمبياد باريس 2024

وأثار البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي، الجدل حول مستقبله رغم عدم تطرقه للحديث عن الأمر، إلا أن سقوط منتخب مصر المدوي أمام أشبال أطلس وضعه في مرمى النيران مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم.

وعلم الموجز من مصادره الخاصة، موقف مصير البرازيلي روجيرو ميكالي في الفترة المقبلة مع منتخب مصر.

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم على استمرار ميكالي مع الفراعنة في الفترة المقبلة، ورغم أن الاتفاق المبرم بين الفراعنة والمدرب البرازيلي ينتهي تلقائيًا بنهاية مشوار منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إلا أن مسؤولي الجبلاية قرروا فتح خط المفاوضات مع ميكالي لتجديد تعاقده مع منتخب مصر في الفترة المقبلة.

حقيقة تعيين ميكالي مديرًا فنيًا لـ منتخب مصر خلفًا لـ حسام حسن

وتردد في الفترة الأخيرة أنباء تشير لتخطيط اتحاد الكرة الإطاحة بـ حسام حسن مدرب منتخب مصر الأول، وتعيين روجيرو ميكالي بدلًا منه، خاصة بعدما نجح في الصعود بـ المنتخب الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد باريس، وهو ما نفاه مصدر من اتحاد الكرة، مؤكدًا أن نجاح منتخب الصغار لن يؤثر على مصير جهاز المنتخب الأول، خاصة وأن ميكالي صحاب فكر وتخطيط يستهدف تنفيذه على اللاعبين الأولمبيين.

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