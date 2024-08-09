بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري وأولمبياد باريس 2024

تقام على مدار اليوم الجمعة الموافق 9-8-2024، عددًا من المباريات القوية والمثيرة والحاسمة، في مختلف الملاعب العالمية والبطولات الدولية، وعلى رأسها منافسات دورة ألعاب اولمبياد باريس 2024 ، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية في الفترة الحالية وحتى 11 أغسطس المقبل.

ويترقب عشاق وجماهير كرة القدم القمة النارية التي ستجمع بين منتخب فرنسا الأولمبي ونظيره منتخب إسبانيا، في نهائي النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية الجارية في الفترة الحالية اولمبياد باريس 2024، لحسم الميدالية الذهبية والفضية في الألعاب الصيفية.

وكان منتخب فرنسا الأولمبي وصل إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، على حساب منتخب مصر الأولمبي، بعد فوزه في المباراة التي جمعتهما خلال الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة التي تحتضنها فرنسا في الفترة الحالية وحتى 11 أغسطس الجاري.

وحسم منتخب فرنسا مقعده في المباراة النهائية بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي لجأت للأشواط الإضافية.

وعلى جانب آخر، حقق منتخب إسبانيا فوزًا مثيرًا على نظيره منتخب المغرب، في المباراة التي جمعتهما في الدور ذاته بهدفين مقابل هدف، ليتأهل ويضرب موعدًا ناريًا مع أصحاب الأرض للمنافسة على الميدالية الذهبية.

مواعيد مباريات أولمبياد باريس والقنوات الناقلة

فرنسا ضد إسبانيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

منتخب فرنسا

وحسم منتخب المغرب الميدالية البرونزية لصالحه، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على منتخب مصر الأولمبي، في مباراة تحديد المركز الثالث والتي جمعتهما مساء أمس الخميس بسداسية نظيفة، ليحصد أول ميدالية للعرب في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية.

ويرصد الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم..

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي – الساعة 9 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات ودية

سانت باولي ضد أتالانتا – الساعة 7:30 مساء

يونيون برلين ضد ريال سوسييداد – الساعة 8 مساء

برينتفورد ضد فولفسبورج – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات كأس صلة

نيوكاسل يونايتد ضد جيرونا – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

جالطة سراي ضد هاتاي سبور – الساعة 9 مساء

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القنوات المجانية الناقلة لمباراة فرنسا و إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024