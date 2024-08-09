أولمبياد باريس 2024.. سقوط محبط لـ سيف عيسى وخروج ثنائي المصارعة

شهدت منافسات البعثة المصرية نتائج محبطة للاعبين في أولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت على مدار اليوم الجمعة، وقبل 3 أيام من نهاية النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

ثنائي المصارعة يودعان أولمبياد باريس 2024

وواصلت بعثة مصر منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024 في لعبة المصارعة اليوم الجمعة، والتي شهدت حضور الثنائي عمرو رضا ممثل مصر في المصارعة الحرة وزن 74 كجم، وضياء الدين جودة في وزن 125 كجم.

وتلقى عمرو رضا الخسارة في مباراته التي خاضها اليوم أمام منافسه لو فينج بطل الصين، وخسر بعدم التكافؤ بنتيجة 14-4.

وفي السياق ذاته، خسر ضياء من بطل أذربيجان جيورجي مشفيلديشفليي بنتيجة 4-0، وينتظر الثنائي وصول منافسيهم للنهائي للخوض مباريات الترضية.

سيف عيسى يحبط مصر في أولمبياد باريس 2024

وفي منافسات اليوم، تلقت الجماهير المصرية ضربة محبطة جديدة من البعثة في أولمبياد باريس 2024، بعد خسارة سيف عيسى من الدنماركي إدي هرنيك في دور الـ 16، بنتيجة 2-0 ضمن منافسات التايكوندو وزن 80 كجم بأولمبياد باريس.

وكان عيسى هو أبرز المرشحين لحصد ميدالية في باريس 2024.

سيف عيسى

وفي منافسات التايكوندو أيضًا، حققت آية شحاتة الفوز على بطلة إسبانيا وتتأهل إلى ربع نهائي منافسات التايكوندو في وزن 67 كجم.

ويستعرض الموجز جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 حتى الآن…

جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024

1- الولايات المتحدة الأمريكية: 30 ذهبية - 38 فضية - 35 برونزية - 103 ميدالية.

2- الصين: 29 ذهبية - 25 فضية - 15 برونزية - 73 ميدالية.

3- أستراليا: 18 ذهبية - 14 فضية - 13 برونزية - 45 ميدالية.

4- فرنسا: 14 ذهبية - 19 فضية - 21 برونزية - 54 ميدالية.

5- بريطانيا: 13 ذهبية - 17 فضية - 21 برونزية - 51 ميدالية.

6- كوريا الجنوبية: 13 ذهبية - 8 فضيات - 7 برونزيات - 28 ميدالية.

7- اليابان: 13 ذهبية - 7 فضيات - 13 برونزية - 33 ميدالية.

8- هولندا: 11 ذهبية - 6 فضيات - 8 برونزيات - 25 ميدالية.

9- إيطاليا: 10 ذهبيات - 11 فضية - 9 برونزيات - 30 ميدالية.

10- ألمانيا: 9 ذهبيات - 8 فضيات - 5 برونزيات - 22 ميدالية.

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