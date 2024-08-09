تحرك عاجل من اللجنة الأولمبية ردًا على أزمة كيشو في أولمبياد باريس

تسبب محمد السيد كيشو بطل منتخب مصر في المصارعة الرومانية، في إثارة الجدل حوله في الساعات الأخيرة، بعد التقارير الفرنسية التي أشارت لاعتقال اللاعب على هامش مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

رد اللجنة الأولمبية على أزمة كيشو في أولمبياد باريس 2024

وقرر ياسر إدريس رئيس اللجنة، إحالة محمد إبراهيم كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة شريف القماطي؛ للتحقيق فيما نسب إليه من تصرفات غير مسئولة وذلك بعد انتهاء مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، وقبل ساعات من رحلة عودته لمصر.

كيشو

تهديد كيشو بالشطب من ممارسة المصارعة

وكلف إدريس، علاء جبر رئيس البعثة المصرية وعبد العزيز غنيم للتحقيق في غياب اللاعب، مفيدًا أن اللاعب غادر البعثة بإذن من رئيس وفد المصارعة لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة في وزنه، ولم يعد لمقر البعثة واغلق هاتفه.

وإدريس لجنة الهيئات والأندية والقيم بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسئول أخر في وفد المصارعة تثبت مسئوليته عن تلك التصرفات، وفي حالة ثبوت مخالفة اللاعب فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محلياً ودولياً .

تفاصيل أزمة كيشو في أولمبياد باريس 2024

ويوضح الموجز تفاصيل أزمة محمد السيد كيشو، حيث أوضحت تقارير صحفية فرنسية رصدتها صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن الشرطة ألقت القبض على مصارع مصري من مواليد 1997.

وأضاف التقرير الفرنسي أن المصارع المصري، محتجزًا لدى الشرطة منذ صباح الجمعة في مقر مركز شرطة الدائرة 13، بتهمة وضع يديه على أرداف امرأة في الشارع الليلة الماضية بينما كان في حالة سكر.

وقالت السيدة المعتدي عليها:"وقعت الأحداث في Quai d'Austerlitz حوالي الساعة 4:30 صباحًا، وبعدها ألقت الشرطة القبض على الرياضي، وهو في حالة سكر تام على الطريق السريع العام. ويُزعم أنه وضع يده على أرداف امرأة في الشارع أثناء مغادرته مقهى OZ، حيث قضى جزءاً طويلاً من أمسيته. وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا في الاعتداء الجنسي.

كيشو يودع منافسات أولمبياد باريس 2024

وكان كيشو خسر في دور الـ 16 من دورة الألعاب الأولمبية

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