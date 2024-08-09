منتخب إسبانيا يتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024 بالفوز علي فرنسا 5-3

توج منتخب إسبانيا بذهبية أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم بالفوز علي منتخب فرنسا بنتيجة 5-3 المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في نهائي منافسات كرة القدم وقد انتهي الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 3-3 ليحتكم الفريقان للأشواط الإضافية قبل أن تحسم إسبانيا اللقاء لصالحها.

تشكيل فرنسا ضد إسبانيا

يستعرض "الموجز" تشكيل فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 والذي ضم كل من:

حراسة المرمى: جيلوم ريستيس.

خط الدفاع: سيلديليا - لويك بادي - لوكيبا - تروفيرت.

خط الوسط: مانو كوني - إينزو ميلوت - يوريس شوتارد.

خط الهجوم: مايكل أوليس - ألكسندر لاكازيت - جون ماتيتا.

تشكيل إسبانيا ضد فرنسا

ضم تشكيل منتخب إسبانيا ضد نظيره المنتخب الفرنسي كل من:

حراسة المرمى: أرناو تيناس

خط الدفاع: مارك بوبيل - إريك جارسيا - باو كوبارسي - خوان ميراندا

خط الوسط: أليكس باين - بابلو باريوس - إيمار أوروز

خط الهجوم: فيرمين لوبيز - سيرجيو جوميز - آبيل رويز

مشوار الفريقين في أولمبياد باريس 2024

تأهل منتخب فرنسا الأولمبي للمباراة النهائية من منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 في نسختها الـ 33 عقب تخطي منتخب مصر في الدور نصف النهائي في المباراة التي وصلت لمرحلة الأشواط الإضافية.

وتنتظره قمة نارية أمام منتخب إسبانيا الذي تجاوز عقبة المغرب في نصف نهائي الدورة الأولمبية الجارية.

مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا مجانا

يمكنك مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 فيمكنك ذلك عبر شبكة قنوات beIN SPORTS وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1 كما يقدم لك موقع الموجز عدة قنوات مجانية يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا مجانا وهي:

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

وكذلك قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

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