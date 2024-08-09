موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباراة نارية تجمع فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق مانشستر يونايتد على ستاد ويمبلي مساء غد السبت في نهائي بطولة الدرع الخيرية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

إذا كنت تبحث عن موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد فعليك أن تعلم أنها تنطلق ً في تمام الساعة الخامسة مساءً غد السبت بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة على ستاد ويمبلي.

تاريخ مواجهات مان سيتي ضد مانشستر يونايتد

قبل مواجهة الغد يبحث عشاق كرة القدم عن تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد حيث التقي الفريقان 170 مرة سابقة في بطولة الدوري الإنجليزي وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز في 52 مباراة بينما فاز مان يونايتد في 66 مباراة وتعادل الفريقين في 52 مباراة.

وأحرز مانشستر سيتي 240 هدفا في شباك مانشستر يونايتد بينما أحرز مان يونايتد 239 هدفاً في شباك السيتي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يمكنك مشاهدة المباراة عبر قنوات بي أن سبورت الناقل الحصري للدوري الانجليزي الممتاز، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 .

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد مانشستر يونايتد

يستعرض "الموجز" تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد مانشستر يونايتد حيث من المنتظر أن يتم الدفع بالعناصر الأتية:

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: ووكر، ستونز، آكي، وجفارديول.

الوسط: رودريجو، كوفاسيتش ودي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا، هالاند، وفودين.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

من المنتظر أن يشهد تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد مانشستر سيتي الدفع بالعناصر الأتية:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: وان - بيساكا، مارتينيز، فاران ودالوت.

الوسط: أمرابط، ماينو ومكتوميناي.

الهجوم: راشفورد، فرنانديز، وجارناتشو.

قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة مانشستر سيتي

جاءت القائمة كالتالي:

أونانا، بياندير، هيتون ، دالوت، مغواير، ايڤانز، مارتينيز، آماس ،كاسيميرو، كولير، مكتومناي، ماونت، ماينو، برونو، ديالو، انتوني، بيليستري، غارناتشو، سانشو، راشفورد، زيركزي.

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