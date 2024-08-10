بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في الدوري المصري وأولمبياد باريس 2024

تقام على مدار اليوم السبت الموافق 10-8-2024، عددًا من المباريات النارية والمثيرة في مختلف الملاعب العالمية، وعلى رأسها نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 للسيدات.

مباريات اليوم

ويرصد الموجز أبرز مواعيد مباريات اليوم..

مواعيد مباريات أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

منتخب البرازيل للسيدات ضد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات – الساعة 6 مساء - على قناة beIN Sports HD 9

موعد مباراة كأس الدرع الخيرية والقناة الناقلة

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد – الساعة 5 مساء - على قناة beIN Sports 1 HD

باير ليفركوزن

مواعيد مباريات ودية

ساوثهامتون الإنجليزي ضد خيتافي الإسباني – الساعة 4 عصرا

ماينز الألماني ضد مونبلييه الفرنسي – الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج الألماني ضد فيورنتينا الإيطالي – الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت الألماني ضد أتلتيك بيلباو الإسباني – الساعة 4:30 عصرا

هايدنهايم الألماني ضد إسبانيول الإسباني – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن الألماني ضد ريال بيتيس الإسباني – الساعة 4:30 عصرا

لانس الفرنسي ضد ليستر سيتي الإنجليزي – الساعة 5 مساء

وست هام يونايتد الإنجليزي ضد سيلتا فيجو الإسباني – الساعة 5 مساء

وولفرهامبتون الإنجليزي ضد رايو فاليكانو الإسباني – الساعة 5 مساء

برايتون الإنجليزي ضد فياريال الإسباني – الساعة 5 مساء

هوفنهايم الألماني ضد فولهام الإنجليزي – الساعة 6 مساء

رين الفرنسي ضد فيردر بريمن الألماني – الساعة 6 مساء

أوجسبورج ضد مارسيليا – الساعة 6 مساء

أنجيه ضد بوردو – الساعة 6 مساء

نيوكاسل يونايتد ضد ستاد بريست – الساعة 6 مساء

بوروسيا دورتموند ضد أستون فيلا – الساعة 6 مساء

لايبزيج ضد باريس سان جيرمان – الساعة 7 مساء

إيفرتون ضد روما – الساعة 7 مساء

توتنهام ضد بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء

أوساسونا ضد ديبورتيفو ألافيس – الساعة 8 مساء

بورنموث ضد جيرونا – الساعة 9 مساء

ريال مايوركا ضد بولونيا – الساعة 9:30 مساء

فالنسيا ضد آينتراخت فرانكفورت – الساعة 10 مساء

قادش ضد لاتسيو – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا ضد قونيا سبور – الساعة 7:15 مساء

أنطاليا سبور ضد جوزتبه – الساعة 9:45 مساء

فناربخشة ضد أضنة ديمرسبور – الساعة 9:45 مساء

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