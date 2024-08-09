المصري يتأهل لدور الثمانية بـ كأس مصر على حساب البنك الأهلى

حقق فريق المصري فوزا هاما على نظيره فريق البنك الأهلى بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر ليتأهل الفريق البورسعيدي لربع نهائي البطولة.

أحرز هدف البنك الاهلى الوحيد كريم بامبو في الدقيقة 23 من عمر اللقاء قبل أن يسجل فريق المصرى البورسعيدى عن طريق ميدو جابر في الدقيقة 84 ويحرز صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 86 ويعود ميدو جابر لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة للوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

تشكيل المصري ضد البنك الأهلي

قام علي ماهير المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى بالدفع بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى.. محمود جاد.

خط الدفاع.. كريم العراقى ، باهر المحمدى ، محمد دبش ، سمير فكرى.

خط الوسط.. حسين فيصل ، حسن على ، محمود حمادة ، ميدو جابر.

الهجوم.. أمادوباه ، محمد الشامى.

تشكيل البنك الأهلي ضد المصري

قام طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي بالدفع بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. أحمد صبحى.

خط الدفاع ..عاصم صلاح، محمد عبد الغنى، أمير مدحت.

خط الوسط .. عبد العزيز سيد، عماد فتحى، محمد فتحي، سيرجى أكا، أحمد مدبولى.

الهجوم ..كريم بامبو، ياو أنور.

بيراميدز يتأهل لدور الـ 8 بكأس مصر علي حساب أبو قير



تأهل فريق بيراميدز إلي دور الثمانية ببطولة كأس مصر عقب فوزه على نظيره أبو قير للأسمدة بهدف نظيف أحرزه مروان حمدي في الدقيقة 27 من عمر المباراة التي جمعتهما أمس الخميس في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

تشكيل بيراميدز ضد أبو قير للأسمدة

يستعرض الموجز تشكيل بيراميدز للمباراة وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - محمود دونجا

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

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