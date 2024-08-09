بعد تتويج الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والهدافين

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، في التتويج مبكرًا بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة الثانية على التوالي والـ 44 في تاريخه، ليواصل تربعه على صدارة الأندية الأكثرر تتويجًا بالمسابقة المحلية على مر التاريخ.

وحقق النادي الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره سموحة مساء أمس الخميس بهدف نظيف، سجله محمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ليخطف الأهلي بهذا الفوز لقب الدوري المصري قبل 3 جولات على انتهاء الموسم الرياضي الجاري.

وعزز الأهلي من تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 81 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حقق الفوز 26 لقاء وتعادل في 3 وتلقى هزيمتين.

الأهلي

ويرصد الموجز في السطور التالية، ترتيب الدوري المصري الممتاز وترتيب الهدافين، بعد تتويج النادي الأهلي بلقب المسابقة للمرة الـ 44 في تاريخه…

ترتيب الدوري المصري بعد تتويج الأهلي

1- الأهلي: 81 نقطة - (31 مباراة) - البطل رسميًا

2- بيراميدز: 73 نقطة - (32 مباراة).

3- الزمالك: 55 نقطة - (32 مباراة)

4- المصري: 52 نقطة - (32 مباراة)

5- مودرن سبورت: 50 نقطة - (32 مباراة)

6- سموحة: 48 نقطة - (31 مباراة)

7- زد: 47 نقطة - (31 مباراة)

8- سيراميكا كليوباترا: 45 نقطة - (32 مباراة)

9- إنبي: 43 نقطة - (31 مباراة)

10- الاتحاد السكندري: 40 نقطة - (32 مباراة)

11- طلائع الجيش: 39 نقطة - (32 مباراة)

12- البنك الأهلي: 34 نقطة - (32 مباراة)

13- الجونة: 33 نقطة - (32 مباراة)

14- الإسماعيلي: 32 نقطة - (32 مباراة)

15- فاركو: 31 نقطة - (32 مباراة)

16- بلدية المحلة: 27 نقطة - (32 مباراة)

17- المقاولون العرب: 25 نقطة - (32 مباراة)

18- الداخلية: 19 نقطة (32 مباراة) - هبط رسميا

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تتويج الأهلي

1- وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفا

2- فيستون مايلي - بيراميدز - 14 هدفا

3- حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدفا

4- مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفا

5- ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفا

6- صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا

7- مصطفى زيكو - زد - 11 هدفا

8- حسام حسن - سموحة - 11 هدفا

9-محمد سالم - المقاولون العرب - 10 أهداف

10- زيزو - الزمالك - 9 أهداف

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