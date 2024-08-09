الأهلي يعلن الانسحاب من الكأس واستكمال الدوري بالناشئين.. وشرط احتراف عبدالمنعم

شهد النادي الأهلي اليوم اجتماعًا هاما بين محمود الخطيب رئيس النادي و مارسيل كولر المدير الفني للفريق وتم خلاله مناقشة كافة الملفات المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم.

وانتهى الاجتماع إلى الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر ومنح اللاعبين راحة والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة بالدوري ووضع شروط مالية للموافقة علي احتراف محمد عبدالمنعم.

قرارات مجلس إدارة الأهلي اليوم

يستعرض "الموجز" القرارات التي تم الاستقرار عليها وجاءت كالآتي:-

- منح الجهاز الفني إجازة ابتداءً من اليوم نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية.

- تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري.

- منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة ابتداءً من اليوم والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة.

- الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع.

- اللاعبون الذين يقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المنتخب ضمن الأجندة الدولية القادمة سوف ينضمون للمعسكر أول سبتمبر، ويقوم الجهاز الفني للأهلي بوضع برنامج تأهيلي للحفاظ على مستواهم البدني.

- البدء في الترتيب لكافة الأمور المتعلقه بإعداد الفريق للموسم الجديد بالتشاور مع المدير الفني، على أن يتم الحسم بعد الانتهاء من مسابقة الدوري يوم 17 الجاري، وبما يحقق المصلحة الفنية للفريق.

- إرسال طلبات النادي المالية ردًّا على العرض الفرنسي الذي تلقاه المدافع محمد عبد المنعم، التي تليق بالأهلي وقيمته، وإمكانات اللاعب المتميزة، وبما يضمن مصلحة الفريق.

الأهلي ضد زد

من ناحية أخري يترقب عشاق كرة القدم مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق زد في التاسعة مساء الأحد 11-8-2024 علي استاد القاهرة في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري دوري NILE للموسم الجاري 2023-2024.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد زد في الدوري

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري علي قناة أون تايم سبورتس ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

جدول ترتيب الدوري المصري

يستعرض الموجز خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وزد والذي جاء كالتالي:

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 81 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه الزمالك بـ 55 نقطة والمصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة ومودرن سبورت الخامس برصيد 50 نقطة .

اقرأ أيضا..

الأهلي بطلا للدوري للمرة الـ 44 في تاريخه بالفوز علي سموحة في الوقت القاتل

أحمد الجندي يبحث عن المجد في نهائي الخماسي الحديث غدا