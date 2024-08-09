موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق زد علي استاد القاهرة في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري دوري NILE للموسم الجاري 2023-2024.

ويخوض الأهلي هذه المباراة بعد تتويجه رسميا بطلا للدوري للموسم الجاري 2023-2024 للمرة الـ 44 في تاريخه ويبحث عن تحقيق فوز جديد لتحقيق الانتصار رقم 21 علي التوالي ومواصلة كتابة الأرقام القياسية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد ويضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ، محمد هاني، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، أكرم توفيق ، إمام عاشور

خط الهجوم:رضا سليم ، حسين الشحات ، وسام أبوعلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد زد في الدوري

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري علي قناة أون تايم سبورتس ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

جدول ترتيب الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري

يستعرض "الموجز" خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وزد والذي جاء كالتالي:

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 81 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه الزمالك بـ 55 نقطة والمصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة ومودرن سبورت الخامس برصيد 50 نقطة .

ويأتي ترتيب فرق الدوري كالتالي:

1. الأهلي- 81 نقطة.

2. بيراميدز- 73 نقطة.

3. الزمالك - 55 نقطة.

4. المصري - 52 نقطة.

5. مودرن سبورت - 50 نقطة.

6. سموحة- 48 نقطة.

7. زد- 47 نقطة.

8. سيراميكا- 45 نقطة.

9. إنبي - 43 نقطة.

10. الاتحاد - 40 نقطة.

11. طلائع الجيش- 39 نقطة.

12. البنك الأهلي - 34 نقطة.

13.الجونة - 33 نقطة.

14. الإسماعيلي - 32 نقطة.

15. فاركو - 31 نقطة.

16. بلدية المحلة - 27 نقطة.

17. المقاولون العرب - 25 نقطة.

18. الداخلية - 19 نقطة.

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