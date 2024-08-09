الأهلي ينعي عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأسبق

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا عبر حسابه على فيسبوك نعى فيه الكاميروني عيسى حياتو، الرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي.

الاهلي ينعي عيسى حياتو

جاء في البيان: "ينعي مجلس إدارة النادي وكافة القطاعات التنفيذية بالنادي ببالغ الأسى والحزن الكاميروني عيسى حياتو الذي وافته المنية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

عيسى حياتو يُعتبر من أبرز الشخصيات في تاريخ كرة القدم الأفريقية والعالمية. تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) منذ عام 1988 وحتى عام 2017، وكان له دور كبير في تطوير كرة القدم في القارة السمراء خلال فترة ولايته التي امتدت لأكثر من 28 عامًا.

بعد انتهاء فترة رئاسته للكاف، خلفه أحمد أحمد في هذا المنصب، قبل أن يتولى باتريس موتسيبي الرئاسة حاليًا.

إلى جانب دوره في الكاف، تولى حياتو منصب الرئيس المؤقت للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أكتوبر 2015 إلى فبراير 2016، وذلك بعد إيقاف الرئيس السابق سيب بلاتر عن ممارسة مهامه.

جاءت فترة توليه رئاسة الفيفا في وقت حرج للغاية، حيث كانت المنظمة تمر بمرحلة من الأزمات والاضطرابات. ورغم التحديات الكبيرة، نجح حياتو في توجيه الفيفا خلال هذه الفترة الانتقالية بفضل هدوئه وسلطته المعهودة.

وفاة عيسى حياتو

شهدت فترة قيادة حياتو للكاف العديد من الإنجازات والتطورات الهامة في كرة القدم الأفريقية. من بين تلك الإنجازات، توسع بطولة كأس الأمم الأفريقية لتشمل عددًا أكبر من الفرق، مما ساهم في رفع مستوى المنافسة والإثارة في البطولة.

كما نجح في زيادة عدد الفرق الأفريقية المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، مما أتاح الفرصة للمزيد من الدول الأفريقية لتمثيل القارة على الساحة العالمية.

عيسى حياتو

إضافة إلى ذلك، عمل حياتو على تعزيز البنية التحتية لكرة القدم في القارة، مما ساهم في تطوير العديد من الملاعب والمنشآت الرياضية، وتقديم الدعم للاتحادات الوطنية الأفريقية لتحسين مستوى اللعبة في بلدانها، بفضل جهوده، أصبحت كرة القدم في أفريقيا أكثر تنافسية واحترافية، وازداد عدد اللاعبين الأفارقة الذين حققوا شهرة عالمية.

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