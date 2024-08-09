تفاصيل تعاقد برشلونة مع نجم منتخب إسبانيا حتي 2030

يتابع عشاق البارسا استعدادات فريق برشلونة للموسم الجديد والصفقات التي يبرمها النادي لتدعيم صفوفه حيث أعلن النادي تعاقده رسميا مع الدولي الإسباني داني أولمو نجم لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الجارية.

وذكر بيان للنادي عبر موقعه الرسمي: " توصل برشلونة ولايبزيج إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب داني أولمو لمدة 6 سنوات مقبلة وهناك شرط جزائي في العقد بقيمة 500 مليون يورو".

موعد تقديم أولمو لجماهير البرشلونة

ذكرت تقارير صحيفة إسبانية أنه سيتم تقديم أولمو للجماهير عقب توقيع العقد مع الرئيس خوان لابورتا في ملعب تيتو فيلانوفا بمدينة برشلونة الرياضية في الساعة 11 صباحًا، وسيجيب داني أولمو على أولى أسئلته كلاعب برشلوني في قاعة الصحافة الساعة 12:15 ظهرًا".

استعدادات برشلونة للموسم الجديد

خاض فريق برشلونة معسكر إعداد بالولايات المتحدة الأمريكية خاض خلاله أكثر من مباراة قوية كان أخرها مباراة ميلان الودية التي جمعتهم علي ملعب "بنك ستاديوم" في الولايات المتحدة في الساعات الأولي من فجر الأربعاء الماضي في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2024-2025.

قائمة برشلونة في معسكر أمريكا

يستعرض الموجز قائمة برشلونة التي شاركت بمعسكر الولايات المتحدة الأمريكية والتي تضمنت:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إينياكي بينيا – أندير أسترالاجا – دييجو كوشين.

خط الدفاع : أليخاندرو بالدي – إينيجو مارتينيز – أندرياس كريستنسن – جول كوندي – جوليان أراوخو – لونجليه – هيكتور فورت- ميكا فاي – نوح درويش – أليكس فالي – جيرارد مارتن – أندرياس كوينكا – سيرجي دومينيجيز – أليكسيس أولميدو.

خط الوسط: أوريول روميو – إلكاي جوندوجان – بابلو توري – مارك كاسادو – أوناي هيرنانديز – مارك بيرنال – جولي فيرنانديز – كويم جونينت.

خط الهجوم: رافينيا – فيتور روكي – باو فيكتور – توني فيرنانديز – روبرت ليفاندوفسكي .

تشكيل برشلونة المتوقع في الموسم الجديد

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: هيكتور فورت، أندرياس كريستنسن، إينيجو ماريتنيز، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو، إلكاي جوندوجان ،باو فيكتور.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي ، أولمو، رافينيا دياز.

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