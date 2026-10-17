قافلة تقدم 3264 خدمة والكشف على 1000 حالة بزاوية الناوية ببنى سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية مجانية بقرية زاوية الناوية التابعة لمركز ببا، قدمت خلالها 3264 خدمة طبية، وجرى توقيع الكشف الطبي على 1003 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك في إطار خطة القوافل العلاجية للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وتحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وإشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل الوزارة.

وجاء تنفيذ القافلة من خلال فريق الإشراف على القوافل الطبية العلاجية، الذي ضم الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي.

وضمت القافلة 6 عيادات تخصصية، شملت الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة، كما تضمنت الخدمات المقدمة إجراء 51 تحليل دم و282 تحليل طفيليات، إلى جانب إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية لـ46 حالة، وتحويل مريض واحد إلى المستشفيات لاستكمال العلاج

وفي إطار الاهتمام بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، أجرت القافلة فحوصات للكشف عن أمراض الضغط والسكر لـ300 مواطن، تنفيذ ندوات للتثقيف والتوعية الصحية استفاد منها 160 مواطنًا، وتناولت عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والتوعية بسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية.

وفى سياق اخر، وفى إطار جهود مديرية الصحة ببني سويف لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الصحية والسكانية، نفذت إدارة الإعلام والتربية السكانية بالمديرية تحت اشراف الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة ببني سويف ومتابعة الدكتورة حنان عبد الفتاح مدير الادارة عددًا من الأنشطة والفعاليات التوعوية خلال الأسبوع، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الشريكة.

وجاءت الأنشطة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص، وإدارة البيئة والتنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم، ومجمع إعلام بني سويف، وإدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للسكان.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات التنفيذية والمجتمعية، وتكثيف الجهود لنشر الوعي بالقضايا الصحية والسكانية والبيئية، ودعم المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.