صدمة كبيرة في الأهلي بعد إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي

تلقي النادي الأهلي صدمة كبيرة بعد أن أثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد إصابته بقطع جزئي فى الرباط الصليبي للركبة، ليتأكد غيابه من ستة لتسعة أشهر ليفاقم من أزمة الجبهة اليسري بالفريق.

وقد توج الأهلي رسميا بطلا للدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024 عقب الفوز علي سموحة بهدف نظيف أحرزه أفشة في الدقيقة 95 من عمر اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس على ملعب الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة دوري NILE .

تشكيل الأهلي ضد سموحة

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي ضد سموحة ويضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ، خالد عبدالفتاح ، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، أكرم توفيق ، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات ، رضا سليم ، وسام أبوعلي.

الخطيب يشيد بإنجاز التتويج بالدوري الـ 44

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي رسالة تهنئة للجماهير الحمراء والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وكل المنتمين للقلعة الحمراء، بمناسبة التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ44 في تاريخ النادي بعد منافسات قوية خاض خلالها الفريق تحديات صعبة.

وعبر الخطيب عن تقديره الخالص لجماهير الأهلي ودورها الكبير، خاصة وأنها وقفت خلف الفريق وساندت بقوة، وتواجدت بكثافة في كل الملاعب داخل وخارج القاهرة، بل وتحملت الكثير من أجل الأهلي خاصة في المواجهات الحاسمة.

الخطيب يشيد بالروح العالية للاعبي الأهلي

أشاد الكابتن محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين وأدائهم الرائع طوال مشوار البطولة بالرغم من ضغط المباريات وتعرضهم للإرهاق البدني والذهني، لكن كانوا رجالًا كعادتهم وعلى قدر المسئولية.

كما أشاد الخطيب بالجهاز الفني بقيادة كولر ومعاونيه وبما قدمته كل منظومة العمل بالنادي، فكل أدى دوره على الوجه الأكمل.. وهو ما يميز الأهلي عبر تاريخه، الجميع يعمل على قلب رجل واحد، ومن أجل هدف واحد، وهو رفعة النادي وإسعاد جماهيره.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

تصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الجاري 2024 برصيد 81 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه الزمالك بـ 55 نقطة والمصري بـ 52 نقطة من 31 مباراة ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة.

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