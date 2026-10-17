السيسي يطرح برنامجًا لتأهيل كوادر جديدة للانتخابات.. 4 شروط للالتحاق وتدريب لمدة 30 شهرًا

طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي تصورًا لإعداد وتأهيل كوادر وطنية جديدة للمشاركة في الحياة العامة، من خلال برنامج يستهدف اختيار مرشحين تتوافر لديهم مؤهلات علمية وخبرات عملية، على أن يخضعوا لبرنامج تأهيلي داخل الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 شهرًا، قبل إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاختيارهم عبر الانتخابات.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال احتفالية تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، إذ استعرض ملامح التصور المقترح لإعداد الكوادر، والضوابط التي يمكن الاستناد إليها في اختيار المرشحين وتأهيلهم لتولي المسؤولية.

السيسي يحدد ملامح برنامج تأهيل الكوادر الجديدة

وأوضح الرئيس السيسي أن الفترة المتبقية حتى عام 2030، والمقدرة بنحو 43 شهرًا وفقًا لتصريحاته، يمكن استغلالها في الإعداد للبرنامج المقترح، من خلال وضع آلية متكاملة لاختيار المرشحين وتحديد معايير قبولهم، إلى جانب إعدادهم للتعامل مع متطلبات العمل العام.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف إعداد كوادر جديدة تمتلك المعرفة بطبيعة الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدرك أهمية الحفاظ على مقدراتها، بما يسمح بتقديم مجموعة من المرشحين أمام المواطنين، الذين ستكون لهم الكلمة النهائية في الاختيار من خلال الانتخابات.

ويأتي التصور المطروح في إطار مناقشة آليات إعداد عناصر جديدة للمشاركة في الحياة العامة، مع التركيز على التأهيل العلمي والعملي قبل خوض المنافسة الانتخابية.

4 شروط مقترحة لاختيار المرشحين

تضمن التصور الذي طرحه الرئيس السيسي مجموعة من المعايير المقترحة لاختيار الكوادر الجديدة، والتي تشمل المؤهلات العلمية والخبرات المهنية والفئة العمرية، إلى جانب اجتياز برنامج التأهيل بالأكاديمية العسكرية المصرية.

وتتمثل أبرز الشروط والمعايير المطروحة في الآتي:

الحصول على درجة الدكتوراه: أن يكون المرشح حاصلًا على درجة الدكتوراه، وفقًا للتصور الذي عرضه الرئيس.

الخبرة العملية بالوزارة: طرح الرئيس قضاء ست سنوات في العمل بإحدى الوزارات ضمن المعايير المقترحة للاختيار.

التأهيل بالأكاديمية العسكرية المصرية: الخضوع لبرنامج تدريبي وتأهيلي داخل الأكاديمية لمدة 30 شهرًا.

الفئة العمرية: تحديد سن المرشحين بين 40 و50 عامًا، وفقًا للتصور المعلن.

وتظل هذه الشروط جزءًا من التصور الذي طرحه الرئيس، على أن تتحدد الصياغة النهائية للضوابط وآليات التطبيق من خلال الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يجري إعدادها.

تدريب المرشحين لمدة 30 شهرًا داخل الأكاديمية العسكرية

وأوضح الرئيس السيسي أن البرنامج المقترح يتضمن تدريب المقبولين داخل الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 شهرًا، بهدف إعدادهم وتعريفهم بطبيعة الدولة وأهمية الحفاظ على مقدراتها.

وأشار إلى إمكانية تحديد أعداد المقبولين وفقًا للآلية التي سيجري الاتفاق عليها، بحيث تتراوح الأعداد المطروحة بين 200 و300 و500 أو ألف شخص، بما يتيح إعداد مجموعة من الكوادر وفقًا للمعايير التي ستُحدد.

ويستهدف البرنامج، بحسب التصور المطروح، توفير فترة كافية للتأهيل قبل مشاركة المرشحين في الحياة العامة، مع الاهتمام بالجانب المعرفي والعملي المرتبط بمسؤوليات العمل العام.

ولم يتضمن التصور المعلن تحديد العدد النهائي للمقبولين، إذ طرح الرئيس أكثر من احتمال للأعداد التي يمكن أن يشملها البرنامج، مع ترك تحديد التفاصيل للآلية المنظمة له.

تكليف بمشاركة رئيس مجلس النواب ووزيري العدل والتعليم العالي

وفيما يتعلق بوضع الإطار المنظم للبرنامج، أشار الرئيس السيسي إلى مشاركة رئيس مجلس النواب، إلى جانب مجموعة من المفكرين والمثقفين والسياسيين، ووزيري العدل والتعليم العالي، في إعداد آلية لاختيار المرشحين.

وتشمل المهمة المقترحة وضع تصور لقانون يحدد شروط اختيار المتقدمين وضوابط تأهيلهم، بما يضع إطارًا قانونيًا ينظم عملية الاختيار والتدريب.

ومن شأن هذا المسار، وفقًا للتصور المعلن، تحديد المعايير التي سيجري على أساسها قبول المرشحين، إلى جانب تنظيم الإجراءات المرتبطة بتأهيلهم قبل إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاختيار بينهم.

وتأتي الإشارة إلى إعداد قانون في إطار الحاجة إلى وضع قواعد واضحة للبرنامج، بدلًا من الاكتفاء بالتصور العام، على أن تتضح التفاصيل النهائية من خلال الإجراءات الرسمية التي ستُتخذ في هذا الشأن.

السيسي: الشعب ستكون أمامه فرصة للانتخاب والاختيار

وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من البرنامج يتمثل في إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاختيار المرشحين من خلال الانتخابات، موضحًا أن التصور يستهدف تقديم كوادر جرى إعدادها وتأهيلها، ثم ترك الاختيار للشعب.

وقال الرئيس: «هيكون فرصة للشعب ينتخب ويختار منهم»، في إشارة إلى دور المواطنين في تحديد من يمثلهم، بعد استيفاء المرشحين للمعايير التي ستُعتمد.

وأضاف السيسي: «أنا بقول لو بتثقوا فيا ومؤمنين بإني راجل قادر على الحفاظ على البلاد، لازم نتحرك ونعمله»، مؤكدًا أهمية التحرك نحو إعداد البرنامج وفقًا للتصور الذي طرحه.

حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

وجاءت تصريحات الرئيس خلال حضوره احتفالية تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم السبت، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

وشهدت الاحتفالية عرضًا لعدد من الملفات المرتبطة بدور الأكاديمية العسكرية في إعداد وتأهيل الكوادر، بالتزامن مع طرح الرئيس تصورًا جديدًا يستهدف إعداد عناصر للمشاركة في الحياة العامة.

ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل البرنامج المقترح من خلال الآلية القانونية والتنظيمية التي أشار إليها الرئيس، بما يشمل شروط القبول النهائية، وأعداد المقبولين، وطريقة تنفيذ البرنامج التدريبي، والإجراءات اللازمة لإتاحة المرشحين أمام المواطنين في الانتخابات.