بث مباشر لمباراة الأهلي ضد كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية.. الموعد والقنوات الناقلة

تتزايد معدلات البحث عن بث مباشر لمباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق كيتارا الأوغتدي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027، ويشارك الأهلي في كأس الكونفدرالية بعد إنهاء الدوري بالمركز الثالث خلال الموسم الماضي.

.يسعي فريق الأهلي لتحقيق انطلاقة قوية خلا نسخة هذة البطولة من خلال الفوز خارج الديار أمام كيتارا الأوغندي في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية وذلك لتسهيل مهمة الفريق في لقاء العودة الذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الأسبوع المقبل.

موعد قمة الأهلي ضد كيتارا الأوغندي

قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق كيتارا الأوغتدي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027، تنطلق اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد كيتارا الأوغندي

يتم بث أحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق كيتارا الأوغتدي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027، والتي تنطلق اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت.

الأهلي ضد كيتارا الأوغندي

قائمة الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أشرف داري، هادي رياض، محمد هاني، كريم فؤاد، أحمد عيد.

خط الوسط: طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، أكرم توفيق، مروان عطية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، عمر معوض، علي محمود، إمام عاشور.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة، منصف بقرار، حسين الشحات، أشرف بنشرقي، أحمد سيد زيزو.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد كيتارا الأوغندي

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد كيتارا الأوغندي حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسين مرعي ، أشرف داري، توفيق محمد

خط الوسط: مروان عطية ، زيزو، أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات، أشرف بن شرقي ، بن جديدة

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