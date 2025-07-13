الأهلي يرفض عرضين أمريكي وإماراتي لضم وسام أبو علي ويتمسك ببقائه حتى 2029

أعلنت إدارة النادي الأهلي موقفها النهائي من ملف بيع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم وسام أبو علي، مؤكدة استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق بموجب عقده الممتد حتى عام 2029، رغم تلقي النادي عرضين رسميين من أندية في الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ويرصد الموجز التفاصيل.

بيان رسمي من الأهلي يكشف تفاصيل العروض

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي:

«تقرر استمرار اللاعب وسام أبو علي مع الفريق بموجب تعاقده الممتد حتى 2029، بعدما تلقى الأهلي عرضًا من نادي الوصل الإماراتي، تراوح المقابل المالي فيه بين 2.5 و4 ثم 6 ملايين دولار، إضافة إلى 20% من صافي عائد البيع. ورد النادي بأن المقابل المعروض لا يتناسب مع طلب الأهلي وقدرات اللاعب، ولم يتواصل نادي الوصل ثانية بعدما حدد الأهلي موقفه».

«كما تلقى النادي عرضًا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بدأ بـ4 ملايين دولار ووصل إلى 5.25 مليون دولار، إضافة إلى 750 ألف دولار مزايا إضافية، و10% من عائد البيع، لكن الأهلي أكد أن المقابل المالي أقل من المنتظر، موضحًا أن قيمة اللاعب المالية لا تقل عن 9.5 مليون دولار، إضافة إلى 2.5 مليون دولار مزايا إضافية».

تحديد موعد نهائي للتفاوض مع كولومبوس كرو

وأضاف البيان:

«طالت فترة التفاوض دون حسم من الجانب الأمريكي، ونظرًا لأن الفريق يستعد لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، أرسل الأهلي خطابًا لنادي كولومبوس كرو حدد فيه يوم 10 يوليو موعدًا أخيرًا لتلقي الرد النهائي بخصوص القيمة المالية. ولم يتلق النادي أي مكاتبات حتى انتهاء الموعد، وبالتالي تم إغلاق ملف بيع وسام أبو علي، الذي كان على دراية كاملة بكافة المفاوضات والمراسلات مع الأطراف المختلفة».

الأهلي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني خوسيه ريبيرو، لاستئناف تدريباته الجماعية غدًا الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير للموسم الكروي الجديد.

وكان اللاعبون قد حصلوا على راحة سلبية لمدة 18 يومًا، قبل أن يبدأ الفريق فترة الإعداد الرسمية التي تتضمن معسكرًا تدريبيًا في مدينة طبرقة التونسية، ينطلق يوم 18 يوليو الجاري، ويتخلله ثلاث مباريات ودية قوية للوقوف على جاهزية اللاعبين.

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