إصابة وسام أبو علي في مباراة فلسطين والعراق تثير قلق جماهير الأهلي

تعرض وسام أبو علي نجم النادي الأهلي، لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة فلسطين ضد العراق، ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتواجد وسام أبو علي، على رأس تشكيل منتخب فلسطين ضد العراق، في، في مباراة اليوم التي استضافها ملعب عمان الدولي، في الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

وأصيب وسام أبو علي في الرأس هذه المواجهة، بعد تدخل عنيف مع لاعب العراق، معه في الدقيقة 10، وهذا ما أثار قلق جماهير الأهلي.

وتدخل الجهاز الطبي للمنتخب الفلسطيني، فورًا بعد سقوط وسام أبو علي، حتى تعافى اللاعب، وعاد لاستكمال المباراة، كما أنه سجل الهدف الأول للفدائيين في الدقيقة 88 .

وقاد وسام أبو علي، منتخب فلسطين للفوز على العراق بنتيجة 2-1، في هذا اللقاء المثير.

إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

ترتيب مجموعة فلسطين بعد الفوز على العراق

ويأتي ترتيب مجموعة فلسطين بعد الفوز على العراق كالآتي:

كوريا الجنوبية / 16 نقطة.

الأردن / 13 نقطة

العراق / 12 نقطة

عمان / 10 نقاط

فلسطين / 6 نقاط.

قائمة منتخب فلسطين لمواجهة العراق في تصفيات كأس العالم

ويستعرض لكم موقع الموجز، قائمة منتخب فلسطين فيما يلي..

حراسة المرمى: رامي حمادة، توفيق علي ومهدي عاصي.

الدفاع: مصعب بطاط، موسى فراوي، محمد صالح، مهدي تيرمانيني، ياسر حمد، أمجد ماهجنه، محمد خليل، وجدي نبهان وعطا جابر.

خط الوسط: محمد باسم، عميد صوافطة، حامد حمدان، عدي خروب، محمود أبو وردة، بدر موسى، آدم عقيد وتامر صيام.

الهجوم: عدي الدباغ، وسام أبو علي، زيد قنبر، خالد النبريص، أسد الحملاوي ومحمد عيد.

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