ماذا قال حسام حسن لـ زيزو بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي؟..الغندور يكشف

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل جلسة حسام حسن مدرب منتخب مصر، مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والفراعنة، بعد أنباء انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي.

وزعمت التقارير في الساعات الماضية، أن أحمد سيد زيزو، سينتقل إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لمدة 4 سنوات.

تفاصيل جلسة حسام حسن وزيزو بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"حسام حسن تحدث مع زيزو حول ضرورة التركيز وعدم الانشغال بما يدور على السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام".

وأكد الغندور على أن حسام حسن، يقف على مسافة واحدة من جميع اللاعبين وكذلك الأندية، ويهمه في المقام الأول التركيز من أجل تحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026.

وتابع:"حسام حسن دائما ما يتحدث مع جميع اللاعبين حول ضرورة نسيان علاقتهم بأنديتهم بمجرد الانضمام لمعسكر المنتخب، وعندما يعود اللاعب لناديه يبدأ تركيزه مع فريقه، وهو ما أكده لـ زيزو".

وأكد الغندور خلال أيضًا على أن هناك: مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، أكد لنا أن حسام حسن سيخوض مباراة سيراليون بالقوة الضاربة وسيشارك محمد صلاح وعمر مرموش، ولا يوجد تفكير بالسماح لهما بمغادرة المعسكر خلال الساعات القادمة.

وواصل:"حسام حسن تحدث مع جميع اللاعبين وأكد على أن منتخب سيراليون لن يكون منافسا سهلا وسيخوض لقاء مصر بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على غينيا بيساو بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الخامسة، ووصوله للنقطة الثامنة، بالتساوي مع منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني".

وأتم:"حسام حسن شدد على أهمية مباراة سيراليون، لأن المنافس يبحث عن التعادل على أقل تقدير للحفاظ على آمال المنافسة حتى النهاية، خاصة أن الأول من كل مجموعة هو من سيتأهل لمونديال 2026".

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة سيراليون القادمة، والتي تأتي على هذا النحو..

منتخب مصر (13 نقطة)

بوركينا فاسو (8 نقاط).

سيراليون (8 نقاط)

غينيا بيساو (6 نقاط).

إثيوبيا (3 نقاط).

جيبوتي (نقطة وحيدة).

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