ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على إثيوبيا

انفرد الفراعنة، بصدارة ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما حققوا الفوز اليوم على إثيوبيا في إطار منافسات الجولة الخامسة.

وأقيم مساء يوم الجمعة الموافق 21 مارس الجاري، مباراة قوية، بين منتخب مصر وإثيوبيا، في خامس منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، الفوز على منافسه إثيوبيا بثنائية نظيفة، ليسجل الفراعنة، فوزًا جديدًا، خلال رحلتهم في تصفيات كأس العالم 2026.

أهداف مباراة مصر وإثيوبيا

وسجل أهداف منتخب مصر في هذا اللقاء، كل من، محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب العربي الزاولي.

وحصل المنتخب المصري على ثلاث نقاط ثمينة، في رحلة تصفيات المونديال بعد هذا الانتصار، ليحافظ على صدارته في ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد هذه المواجهة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويأتي ترتيب مجموعة مصر على النحو التالي..

منتخب مصر (13 نقطة).

بوركينا فاسو (8 نقاط).

سيراليون (8 نقاط)

غينيا بيساو (6 نقاط).

إثيوبيا (3 نقاط).

جيبوتي (نقطة وحيدة).

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر القادمة، ضد نظيره سيراليون، في سادس جولات تصفيات مونديال 2026.

واقترب موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد سيراليون، وهو مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة هذا اللقاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

وجاءت قائمة منتخب مصر، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومصطفي فتحي.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفي محمد، أسامه فيصل.

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