مشاهدة مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

يبحث متابعو كرة القدم، عن طرق مشاهدة مباراة مصر ضد إثيوبيا، التي تجمع بينهما في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وأنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحضيراته لمواجهة إثيوبيا، التي تجمع بينهما في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026، في مدينة المغرب.

مشاهدة مباراة مصر ضد إثيوبيا

شاهد الآن مباراة مصر وإثيوبيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد إثيوبيا، مساء اليوم الجمعة الموافق 21 مارس الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة مصر ضد إثيوبيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد إثوبيا اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم في الشرق الأوسط.

كما تذاع أيضًا، عبر فضائية أون تايم سبورت، الحاصلة على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

مشاهدة مباراة مصر ضد إثيوبيا

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب مجموعة منتخب مصر، والذي يأتي على هذا النحو:

منتخب مصر (10 نقاط)

غينيا بيساو (6 نقاط)

بوركينا فاسو (5 نقاط)

سيراليون (5 نقاط)

إثيوبيا (3 نقاط).

جيبوتي (نقطة وحيدة)ط

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

وجاءت قائمة منتخب مصر، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومصطفي فتحي.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفي محمد، أسامه فيصل.

قائمة منتخب إثيوبيا لمواجهة منتخب مصر

حراس المرمى:سعيد حبتامو، أبوبكر نورا، وبنيامين جيناتو.

خط الدفاع: بيرهانو بيكيلي، رامكيل جيمس، أسرات تونجو، أمانويل تارفا، أحمد راشد، أفريزر كاسا، يارد كاساي، وولدي أمانويل جيتو، وأشاليو تاميني.

الوسط: إيمانويل يوهانيس، وويني جيساشيجن، بيريكيت وولدي، بوروك ماركوس، عبد الكريم ووركو، وهابتامو تيكيستي.

الهجوم: أبوبكر ناصر، أحمد حسين، تشيرنيت جوجسا، محمد أبيرا، وبركات ديستا.

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