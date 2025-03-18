اتحاد الكرة يعلن موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب لخوض مباراة إثيوبيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، عن موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب، من أجل خوض مباراة إثيوبيا في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وأدى منتخب الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن ، مرانه الثانى باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و 25 مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وشهد معسكر المنتخب الوطنى اليوم انضمام سداسي النادى الأهلي محمد الشناوي و مصطفي شوبير و رامي ربيعة و محمد هاني و مروان عطية و أحمد نبيل كوكا ، كما انضم محمد عبد المنعم وشارك في مران اليوم .

موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب

ويخوض منتخب مصر مرانه عصر اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة على أن تسافر بعثة منتخب مصر في الثامنة مساء نفس اليوم إلى المغرب لخوض مباراة اثيوبيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد إثيوبيا، في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الجمعة الموافق 21 مارس الجاري، على ملعب العربي الزاولي.

وتذاع مباراة مصر وإثيوبيا، عبر شاشة أون تايم سبورت، بعد حصولها على حقوق بث مباريات الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026.

موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

وجاءت قائمة منتخب مصر، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومصطفي فتحي.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفي محمد، أسامه فيصل.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر، التي يستعرضه لكم موقع الموجز، كالآتي:

منتخب مصر (10 نقاط)

غينيا بيساو (6 نقاط)

بوركينا فاسو (5 نقاط)

سيراليون (5 نقاط)

إثيوبيا (3 نقاط).

جيبوتي (نقطة وحيدة)

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