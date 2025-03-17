قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهتي أوروجواي والبرازيل.. موقف مثير لـ ميسي

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين، عن قائمة اللاعبين التي يخوض بها مواجهتي أوروجواي والبرازيل، في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية.

ويستعد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، لخوض مواجهتين قويتين ضد أوروجواي والبرازيل، في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة الأرجنتين، على مفاجأة مثيرة، وهي استبعاد ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، وباولو ديبالا، نجم روما الإيطالي.

قائمة منتخب الأرجنتين أمام أوروجواي والبرازيل

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين التي يستعرضها لكم موقع الموجز كالتالي..

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز، رولي، بينيتيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، جيرمين بيزيلا، لياندرو باليردي، نيكولاس أوتاميندي، فاكوندو مادينا، نيكولاس تاجليافيكو.

وسط الملعب: لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، رودريجو دي باول، إزيكيل بالاسيوس، أليكسيس ماك أليستر، ماكسيمو بيروني، جوليانو سيميوني.

وفي الهجوم: بينجامين دومينجيز، تياجو ألمادا، نيكولاس جونزاليس، أنخيل كوريا، نيكو باز، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، سانتياجو كاسترو.

استبعاد ميسي من قائمة الأرجنتين أمام أوروجواي والبرازيل

موعد مباراة الأرجنتين القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين القادمة ضد أوروجواي، مساء السبت الموافق 22 مارس الجاري، بينما يلتقي مع البرازيل يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر ذاته.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين القادمة

وتذاع أحداث مباراة الأرجنتين المنتظرة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الحاصلة على حقوق بث مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء تردد قنوات SSC الرياضية SD على النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

ترتيب مجموعة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

ويأتي جدول ترتيب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم كالآتي:

1- منتخب الأرجنتين.. 25 نقطة.

2- أوروجواي.. 20 نقطة.

3- الإكوادور.. 19 نقطة.

4- كولومبيا.. 19 نقطة.

5- البرازيل.. 18 نقطة.

6- باراجواي.. 17 نقطة.

7- بوليفيا..13 نقطة.

8-فنزويلا.. 12 نقطة.

9- بيرو.. 9 نقـاط.

10- تشيلي.. 7 نقاط.

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