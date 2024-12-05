ميسي يتأهب.. موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

ميسي يتأهب.. تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم، نحو موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتتاحية كأس العالم للأندية 2025.

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهات نارية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما أسفرت القرعة على وقوعه في مجموعة قوية تضم عدة أندية كبرى من بينهم إنتر ميامي الذي يلعب في صفوفه ليونيل ميسي.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة لها، بجانب مجموعة الأحمر.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

وأسفرت كأس العالم للأندية 2025، على وقوع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

واصطدم الأهلي المصري مع إنتر ميامي الأمريكي، في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، يوم الأحد 15 يونيو 2025.

وتقام مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية على ملعب هارد روك الذي يسع حضور 64 ألف مشجع.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة 32 فريقًا وهم، مانشستر سيتي الإنجليزي- ريال مدريد الإسباني- بايرن ميونخ الألماني- باريس سان جيرمان الفرنسي- فلامنجو البرازيلي- بالميراس البرازيلي.

ريفر بليت الأرجنتيني- فلومينينسي البرازيلي- تشيلسي الإنجليزي- بوروسيا دورتموند الألماني- إنتر الإيطالي- بورتو البرتغالي- أتلتيكو مدريد الإسباني.

بجانب كل من، بنفيكا البرتغالي- يوفنتوس الإيطالي- سالزبورج النمساوي -الأهلي- الهلال السعودي- أولسان هيونداي الكوري الجنوبي- الوداد المغربي- مونتيري المكسيكي- ليون المكسيكي.

بالإضافة إلى، بوكا جونيورز الأرجنتيني – بوتافوجو البرازيلي- أوراوا ريد دياموندز الياباني- العين الإماراتي – الترجي التونسي- صن داونز الجنوب أفريقي- باتشوكا المكسيكي- سياتل سيتي ساوندررز الأميركي- أوكلاند سيتي النيوزيلندي- إنتر ميامي الأميركي».

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