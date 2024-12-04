هل يلجأ النادي الأهلي لنجوم عالمية قبل كأس العالم للأندية ؟

تنتظر جماهير الكرة المصرية بشغف كبير مشاركة الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام على ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في بطولة مونديال الأندية 2025 ضمن 32 ناديًا لأول مرة في تاريخ المسابقة العالمية التابعة لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويخوض النادي الأهلي هذه المسابقة العالمية كونه متوجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز عليه بهدف دون رد ذهابًا وإيابًا.

وتحلم بعض جماهير النادي الأهلي بدعم تاريخي للمارد الأحمر على مستوى كواليتي اللاعبين قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خاصًة أن الفريق سيواجه أندية من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

شرط تعاقد النادي الأهلي مع نجم عالمي في الصيف

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي لـ" الموجز " أن هناك صعوبة بالتأكيد ستواجه المارد الأحمر في التعاقد مع لاعبين من الدوريات الخمس الكبرى خاصًة بعد رواتبهم الضخمة فضلًا عن المقابل المادي الذي سيتم دفعه لناديه.

النادي الأهلي

وأضافت المصادر أن هذا الأمر قد يحدث في حال تدخل بعض رجال الأعمال المحبين للنادي من أجل تدعيم صفقة كبرى من الدوريات الخمس الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن المدرب السويسري مارسيل كولر بالتأكيد يأمل في حسم بعض الصفقات القوية ولكن المقابل المادي قد يقف عائقًا أمام هذه الصفقة بسبب عامل الدولار.

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

التصنيف الأول: مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي – فلامينجو البرازيلي – بالميراس البرازيلي – ريفير بليت الأرجنتيني – فلومينينسي البرازيلي.

التصنيف الثاني: تشيلسي الإنجليزي – بروسيا دورتموند الألماني – إنتر الإيطالي – بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – بنفيكا البرتغالي – يوفنتوس الإيطالي – رد بول سالزبورج النمساوي.

التصنيف الثالث: الهلال السعودي – أولسان هيونداي الكوري – النادي الأهلي المصري – الوداد المغربي – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوكا جونيورز الأرجنتيني – بوتافوجو البرازيلي.

التصنيف الرابع: أوراوا ريدز الياباني – العين الإماراتي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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