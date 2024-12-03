بعد رباعية الزمالك.. غزل المحلة يقبل استقالة أحمد عيد عبد الملك

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، قبول استقالة أحمد عيد عبد الملك من منصبه كمدير فني للفريق، بعد الخسارة من الزمالك بأربعة أهداف دون مقابل في الدوري المصري. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وأعلن غزل المحلة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن قبول اعتذار أحمد عيد عبد الملك، عن عدم الاستمرار في منصب المدير الفني للفريق.

أحمد عيد عبد الملك

أحمد عيد يعتذر عن منصب المدير الفني لفريق غزل المحلة

وكان أحمد عيد، قد كتب عبر حسابه على فسبوك: "شكرًا جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل، وشكرًا وليد خليل علي الدعم غير المحدود لي، بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام".

وتابع "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة في القادم إن شاء الله، قدمنا كل ما في مقدرتنا لكي نرفع من شأن النادي وتعبنا في تكوين فريق جيد وفي النهاية التوفيق لم يحالفنا منذ صعودنا للدوري الممتاز بين الكبار وهو مكان النادي الطبيعي".

وأضاف "أعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي وسأظل دائما داعما لنادي غزل المحلة كمحب ومشجع وبالتوفيق للجميع".

وكان أحمد عيد، تولى تدريب غزل المحلة، في الموسم الماضي وقاده للصعود من دوري المحترفين للدوري المصري الممتاز.

وأصبح غزل المحلة، ثاني فريق يغير مدربه في الدوري هذا الموسم بعد مرور 4 جولات عقب إنبي الذي أعلن رحيل سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه.

نتائج غزل المحلة في الدوري المصري لموسم 2025

وكان غزل المحلة تعادل مع الإسماعيلي، وخسر أمام طلائع الجيش في الجولتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري المصري، قبل أن يقود أحمد عيد عبد الملك، غزل المحلة للفوز الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، على حساب الجونة بهدف للا شيء، قبل الخسارة برباعية نظيفة من الزمالك في الجولة الرابع.

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